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Министерство культуры обновило список экспертных советов

Автор: Михаил Ариман

31 мая 2023

Из него убрали почти всех журналистов и представителей онлайн-кинотетатров

Министерство культуры обновило состав экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино, а также по фильмам для детей и юношества. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте ведомства. 

Из списка были исключены отраслевые журналисты Сусанна Альперина («Российская газета») и Мария Истомина («Ведомости»). Едва ли не единственными представителями цеха в списке Министерства остались телеведущий и продюсер Иван Кудрявцев (ВГТРК) и критик Егор Москвитин. При этом членом совета по отбору игровых фильмов стал телеведущий и продюсер Алексей Пиманов. 

Вне составов советов оказались многие именитые режиссеры, включая Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко. Из списка выбыли первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский и глава «Медиаслова» Петр Ануров. 

Среди наиболее статусных и именитых представителей индустрии, покинувших советы, можно перечислить Константина Эрнста, Вячеслава Муругова, Вадима Верещагина, Ивана Голомовзюка, Макара Кожухова, Юлиану Слащеву. Пополнили перечень экспертов глава компании «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов, депутат Госдумы Дмитрий Певцов (ранее он требовал, чтобы организацию пополнили представители клира и военные) и два священнослужителя: протоиерей Дмитрий Рощин, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах и проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета отец Филипп Ильяшенко. 

Значительно сократилось присутствие представителей онлайн-кинотеатров — едва ли не единственной из этой подотрасли стала А. Голикова, ведущий продюсер-документалист «МТС Медиа». 

Из списка выбыл Антон Малышев, исполнительный директор частного фонда поддержки кинематографа «Кинопрайм», в прошлом — исполнительный директор «Фонда кино». В составе экспертов остался ректор ВГИКа Владимир Малышев.

Главной функцией экспертных советов является отбор заявок организаций кинематографии, претендующих на получение субсидий из государственного бюджета. В состав совещательных органов обычно входят продюсеры, режиссеры, сценаристы, представители профильных вузов, прокатчиков и показчиков. Списки экспертов обновляются каждый год приказом министерства. 

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