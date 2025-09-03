Федор Федотов присоединился к актерскому составу нового фильма Луки Гуаданьино

Главные роли в драмеди «Искусственный» исполняют Эндрю Гарфилд и Юра Борисов

Звезда СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ Федор Федотов воссоединится на экране с Юрой Борисовым – актер уже приступил к съемкам в новом фильме Луки Гуаданьино ИСКУССТВЕННЫЙ (Artificial), которые сейчас идут в Турине. Об этом сообщил его агент Дмитрий Савельев. Какая роль досталась Федотову – пока неизвестно.

В центре повествования картины – громкий скандал в компании OpenAI, случившийся в ноябре 2023 года, когда совет директоров неожиданно уволил генерального директора Сэма Альтмана, а затем через несколько дней вновь принял его на работу.

Напомним, что роль самого Альтмана в проекте исполнит Эндрю Гарфилд, а Борисов воплотит на экране сооснователя OpenAI Илью Суцкевера, который, по слухам, был ключевой фигурой в увольнении коллеги по компании.

Также в актерском составе картины заняты Моника Барбаро, Айк Баринхольц, Купер Хоффман, Купер Кох, Джейсон Шварцман, Билли Лурд, Зозия Мамет и Крис О’Дауд.

Фото: кадр из фильма РОДНИНА