В Москве покажут отреставрированные фильмы Федерико Феллини
Автор: БК
12 августа 2023
Ретроспектива режиссера пройдет в кинотеатре «Художественный» с 20 по 25 августа
С 20 по 25 августа в кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива фильмов Федерико Феллини «Il grande Maestro».
Московским зрителям продемонстрируют шесть лент мастера (АМАРКОРД, ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ, СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ, САТИРИКОН, ТРИ ДНЯ В БРЕДУ, ДЖИНДЖЕР И ФРЕД) в свежей реставрации, выполненной ведущими итальянскими синематекам в 2020-м году к столетию со дня рождения режиссера.
Расписание показов уже доступно на сайте кинотеатра.
Мероприятие организовано совместно с Итальянским институтом культуры в Москве и в сотрудничестве с Итальянским Посольством. Сообщается, что копии большей части картин предоставлены Римской Синематекой – Cineteca Nazionale.
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