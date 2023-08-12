В Москве покажут отреставрированные фильмы Федерико Феллини

Ретроспектива режиссера пройдет в кинотеатре «Художественный» с 20 по 25 августа

С 20 по 25 августа в кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива фильмов Федерико Феллини «Il grande Maestro».

Московским зрителям продемонстрируют шесть лент мастера (АМАРКОРД, ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ, СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ, САТИРИКОН, ТРИ ДНЯ В БРЕДУ, ДЖИНДЖЕР И ФРЕД) в свежей реставрации, выполненной ведущими итальянскими синематекам в 2020-м году к столетию со дня рождения режиссера.

Расписание показов уже доступно на сайте кинотеатра.

Мероприятие организовано совместно с Итальянским институтом культуры в Москве и в сотрудничестве с Итальянским Посольством. Сообщается, что копии большей части картин предоставлены Римской Синематекой – Cineteca Nazionale.