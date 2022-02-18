Megogo Distribution купила права на фильм «Феррари»

Сделка с компанией STX заключена в ходе Европейского кинорынка

В рамках output-сделки, которую компании STX и Megogo Distribution подписали на прошедшем EFM, кинорокатчик приобрел права на новый фильм ФЕРРАРИ Майкла Манна. Главные роли в проекте исполнят Адам Драйвер, Пенелопа Круз и Шейлин Вудли.

События в фильме разворачиваются в далеком 1957 году. После утраты сына семейная жизнь экс-гонщика Энцо Феррари переживает кризис, а над знаменитой итальянской Скудерией нависла угроза банкротства. Пенелопа Круз сыграет Лауру — жену Энцо, а Шейлин Вудли исполнит роль любовницы Лины Ларди. Сценарий фильма написал Майкл Манн совместно с Троем Кеннеди-Мартином, основываясь на книге Брока Йейтса «Энцо Феррари: Человек и машина».

«Феррари» — это гораздо больше, чем история о человеке и его машине. Это необычная и эмоциональная повесть, которую Майкл Манн разрабатывал годами. Вся команда STX с нетерпением ждет начала съемок», — рассказал председатель компании STX Адам Фогельсон.

Биографический экшн о гоночном магнате Энцо Феррари выйдет в прокат в первой половине 2023 года.