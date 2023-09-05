Фестиваль авторского кино «Зимний» открыл прием заявок

Смотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря

II-й Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний» начал прием заявок.

К участию в конкурсной программе принимаются заявки игровых полнометражных российских фильмов продолжительностью не менее 60 минут, снятых в 2022-2023 годах. Картину необходимо прислать до 20 октября по электронному адресу otbor@zimnyfest.ru.

Помимо главного приза, в рамках смотра также будут вручены награды за лучшую мужскую и женскую роли, лучшую режиссуру, лучший сценарий и лучшее визуальное решение. Состав жюри и конкурсная программа смотра будут объявлены в ноябре.

В 2023 году организаторы приняли решение расширить конкурс и увеличить число фестивальных программ. В рамках фестиваля также пройдут Форум Российских киношкол, семинар «Как смотреть авторское кино», специальная кинопрограмма «Зимний – детям» и еще целый ряд мероприятий.

Программным директором фестиваля выступает гендиректор киносети «Москино» Наталья Мокрицкая. Генеральный продюсер фестиваля – кинопродюсер Максим Королев.

II-й кинофестиваль авторского кино «Зимний» пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, а площадками его показов станут кинотеатр «Художественный» и кинотеатры сети Москино.