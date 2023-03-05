Объявлены победители Independent Spirit Awards
Фильм «Все везде и сразу» забрал главные награды
Стали известны победители Film Independent Spirit Awards 2023. Абсолютным чемпионом премии, вручаемой за достижения независимого кино, стала картина ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ: она победила почти во всех номинациях, где была представлена.
С полным списком победителей можно ознакомиться ниже:
Лучший фильм:
ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Лучший режиссер:
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Лучшая главная роль:
Мишель Йео – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Лучшая роль второго плана:
Ке Хюи Куан – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Лучшая прорывная роль:
Стефани Сюй – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Лучший сценарий:
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Лучший дебютный сценарий:
Джон Паттон Форд – ПРЕСТУПНИЦА ЭМИЛИ
Лучший дебютный фильм:
СОЛНЦЕ МОЕ
Лучшая работа оператора:
Флориан Хоффмайстер – ТАР
Лучший документальный фильм:
ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ
Лучший монтаж:
Пол Роджерс – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ
Лучший международный фильм:
ДЖОЙЛЭНД (Пакистан)
Премия имени Роберта Олтмена, вручаемая актерскому ансамблю, режиссеру и директору по кастингу:
ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ
Лучший новый сериал:
«Медведь»
Лучшая главная роль в сериале:
Куинта Брансон – «Начальная школа "Эбботт"»
Лучшая роль второго плана в сериале:
Айо Эдебири – «Медведь»
Лучший каст в сериале:
«Дорога в тысячу ли»
Лучший non-scripted или документальный сериал:
«Репетиция»