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Объявлены победители Independent Spirit Awards

5 марта 2023

Фильм «Все везде и сразу» забрал главные награды

Стали известны победители Film Independent Spirit Awards 2023. Абсолютным чемпионом премии, вручаемой за достижения независимого кино, стала картина ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ: она победила почти во всех номинациях, где была представлена.

С полным списком победителей можно ознакомиться ниже: 

Лучший фильм:
ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ 

Лучший режиссер:
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ 

Лучшая главная роль:
Мишель Йео – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучшая роль второго плана:
Ке Хюи Куан – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучшая прорывная роль:
Стефани Сюй – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ 

Лучший сценарий:
Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучший дебютный сценарий:
Джон Паттон Форд – ПРЕСТУПНИЦА ЭМИЛИ

Лучший дебютный фильм:
СОЛНЦЕ МОЕ

Лучшая работа оператора:
Флориан Хоффмайстер – ТАР

Лучший документальный фильм:
ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ

Лучший монтаж:
Пол Роджерс – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучший международный фильм:
 ДЖОЙЛЭНД (Пакистан)

Премия имени Роберта Олтмена, вручаемая актерскому ансамблю, режиссеру и директору по кастингу:
ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Лучший новый сериал:
«Медведь»

Лучшая главная роль в сериале:
Куинта Брансон – «Начальная школа "Эбботт"» 

Лучшая роль второго плана в сериале:
Айо Эдебири – «Медведь» 

Лучший каст в сериале:
«Дорога в тысячу ли»

Лучший non-scripted или документальный сериал:
 «Репетиция» 

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