Объявлены победители Independent Spirit Awards

Фильм «Все везде и сразу» забрал главные награды

Стали известны победители Film Independent Spirit Awards 2023. Абсолютным чемпионом премии, вручаемой за достижения независимого кино, стала картина ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ: она победила почти во всех номинациях, где была представлена.

С полным списком победителей можно ознакомиться ниже:

Лучший фильм:

ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучший режиссер:

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучшая главная роль:

Мишель Йео – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучшая роль второго плана:

Ке Хюи Куан – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучшая прорывная роль:

Стефани Сюй – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучший сценарий:

Дэн Кван, Дэниэл Шайнерт – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучший дебютный сценарий:

Джон Паттон Форд – ПРЕСТУПНИЦА ЭМИЛИ

Лучший дебютный фильм:

СОЛНЦЕ МОЕ

Лучшая работа оператора:

Флориан Хоффмайстер – ТАР

Лучший документальный фильм:

ВСЯ КРАСОТА И КРОВОПРОЛИТИЕ

Лучший монтаж:

Пол Роджерс – ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Лучший международный фильм:

ДЖОЙЛЭНД (Пакистан)

Премия имени Роберта Олтмена, вручаемая актерскому ансамблю, режиссеру и директору по кастингу:

ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ

Лучший новый сериал:

«Медведь»

Лучшая главная роль в сериале:

Куинта Брансон – «Начальная школа "Эбботт"»

Лучшая роль второго плана в сериале:

Айо Эдебири – «Медведь»

Лучший каст в сериале:

«Дорога в тысячу ли»

Лучший non-scripted или документальный сериал:

«Репетиция»