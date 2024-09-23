Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес» 24/25 открыл аккредитацию

Мероприятие пройдет в Москве с 9 по 11 декабря

Декабрьский выпуск МКиФ «Российский кинобизнес» 24/25 открыл аккредитацию для участников и гостей.

Заявки принимаются до 4 декабря. Более детальная информация доступна на официальном сайте мероприятия.

Помимо этого, организаторы также объявили первый состав партнеров. В него вошли – дистрибьюторы «Атмосфера Кино», Global Film, «НМГ Кинопрокат», «Наше кино», «Вольга», «Экспонента фильм», Capella Film, «Кинологистика», «Про:взгляд», World Pictures, генеральный технический партнер МКиФ «Азия Синема», «Деловая Русь», «Гиперграф. Кино», «Техника +», UMAP-технологии, пиар-партнер агентство «Кинобюро».

Мероприятие пройдет в Москве на площадке «Цифровое деловое пространство» с 9 по 11 декабря.

Фото: официальный сайт «Российский кинобизнес»