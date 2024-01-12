Теперь он состоится с 26 по 28 марта

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» изменил даты проведения – теперь он состоится в Москве с 26 по 28 марта.

Площадкой весеннего кинорынка и форума станет, как и сообщалось ранее, кинотеатр «Синема Парк Мосфильм».

Регистрация на мероприятие начнется на официальном сайте в ближайшее время.