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Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» изменил даты проведения

Автор: БК

12 января 2024

Теперь он состоится с 26 по 28 марта

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» изменил даты проведения – теперь он состоится в Москве с 26 по 28 марта.

Площадкой весеннего кинорынка и форума станет, как и сообщалось ранее, кинотеатр «Синема Парк Мосфильм».

Регистрация на мероприятие начнется на официальном сайте в ближайшее время.

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