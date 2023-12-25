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Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» объявил даты проведения

Автор: БК

25 декабря 2023

Мероприятие пройдет на новой площадке

Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» объявил даты проведения – он состоится в Москве с 12 по 14 марта. 

Площадкой весеннего кинорынка и форума станет кинотеатр «Синема Парк Мосфильм».

Регистрация на мероприятие начнется после новогодних праздников на официальном сайте мероприятия.

Фото: «Российский кинобизнес»

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