Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» объявил даты проведения
Автор: БК
25 декабря 2023
Мероприятие пройдет на новой площадке
Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2024» объявил даты проведения – он состоится в Москве с 12 по 14 марта.
Площадкой весеннего кинорынка и форума станет кинотеатр «Синема Парк Мосфильм».
Регистрация на мероприятие начнется после новогодних праздников на официальном сайте мероприятия.
Фото: «Российский кинобизнес»
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