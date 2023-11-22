Дэйв Филони стал креативным директором Lucasfilm

Создатель «Войн клонов» и «Асоки» будет работать над созданием новых фильмов и сериалов во вселенной

Создатель «Звездных войн: Войн клонов» и «Асоки» Дэйв Филони получил повышение в Lucasfilm – он занял должность креативного директора компании. Об этом кинематографист сообщил в интервью Vanity Fair.

«Раньше, когда меня привлекали к работе над многими проектами, я видел их уже в частично разработанном виде. На новом же посту мне доступно практически все. Теперь, когда мы планируем будущее, я участвую в этом с самого начала», – заявил он.

Филони будет работать над созданием новых фильмов и сериалов во вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН непосредственно с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и продюсером Кэрри Бек, которая назначена главой отдела разработки.

Несмотря на новую должность, режиссер и сценарист продолжит работу над своим полнометражным проектом, который завершит историю «Мандалорца», а также рассмотрит возможность создания второго сезона «Асоки».

Фото: кадр со съемок сериала «Мандалорец»