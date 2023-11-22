top banner

Дэйв Филони стал креативным директором Lucasfilm

Автор: Илья Кувшинов

22 ноября 2023

Создатель «Войн клонов» и «Асоки» будет работать над созданием новых фильмов и сериалов во вселенной

Создатель «Звездных войн: Войн клонов» и «Асоки» Дэйв Филони получил повышение в Lucasfilm – он занял должность креативного директора компании. Об этом кинематографист сообщил в интервью Vanity Fair.

«Раньше, когда меня привлекали к работе над многими проектами, я видел их уже в частично разработанном виде. На новом же посту мне доступно практически все. Теперь, когда мы планируем будущее, я участвую в этом с самого начала», – заявил он.

Филони будет работать над созданием новых фильмов и сериалов во вселенной ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН непосредственно с президентом Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и продюсером Кэрри Бек, которая назначена главой отдела разработки.

Несмотря на новую должность, режиссер и сценарист продолжит работу над своим полнометражным проектом, который завершит историю «Мандалорца», а также рассмотрит возможность создания второго сезона «Асоки».

Фото: кадр со съемок сериала «Мандалорец»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Мошенники начали представляться руководством Минкультуры и Фонда кино
Подробнее
СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
Первый канал снимет ремейк «Семи самураев» с цифровыми копиями советских актеров
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» объявил программу
Подробнее
Касса четверга: «По щучьему велению» лидирует четвертую неделю подряд
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 13–19 ноября 2023 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Легенда о самбо» стартует на уровне «Начать сначала»
Подробнее
«По щучьему велению» заработал два миллиарда в российском прокате
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Астрал. Сомния» и «Легенда о самбо» стали лучшими новинками
Подробнее
МТС отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2023 года
Подробнее
Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Брат 3»
Подробнее
Голливудские звезды сражаются за права на биографию Бритни Спирс
Подробнее
Netflix закрывает сериалы по итогам минувших голливудских забастовок
Подробнее
Минюст РФ признал актрису Яну Троянову* иноагентом
Подробнее
В российских онлайн-кинотеатрах выросло количество фильмов и сериалов
Подробнее
В Москве планируют учредить 100-процентную компенсацию затрат при городских съемках
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 16–19 ноября
Подробнее