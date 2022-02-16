Мультфильм «Финник» группы компаний «Рики» продан на новые территории

Прокат в России запланирован на март этого года

Немецкий дистрибьютор Sola Media, который занимается международными продажами анимационного фильма ФИННИК производства ГК «Рики», анонсировал выход проекта на новые территории. Кинопрокат в России и СНГ запланирован на 24 марта 2022 года, прокатчик — Sony Pictures.

Соглашения подписаны с Eagle Pictures (Италия), Independent Films (Бенилюкс), Koch Films (Германия, Австрия, Швейцария), Vertigo Releasing (Великобритания), Tanweer (Греция), Selmer Media (Скандинавия), Myndform (Исландия), Rialto (Австралия и Новая Зеландия) и Black Sheep Films (ЮАР). Также Sola Media владеет эксклюзивными правами на дистрибуцию на многих других территориях.

ГК «Рики» также объявила о продаже прав ACME (Прибалтика) и KLB SAS (Франция и франкоязычные территории Европы и Африки).

Полнометражный фильм ФИННИК – семейная комедия о приключениях 13-летней Кристины и юного проказника-домового Финника. Они должны объединиться в команду детективов, чтобы раскрыть загадочные события, происходящие в их городе.

«ФИННИК изначально создавался в трендах мировой анимации, – рассказывает руководитель отдела международного развития ГК «Рики» Анна Мысская, – и мы очень рады видеть, как эта приключенческая история находит новых зрителей по всему миру. Мы гордимся новыми партнерскими отношениями и перспективами развития проекта. С нетерпение ждем российского кинопроката, который будет поддерживаться таким сильным партнером как Sony Pictures».