top banner

Хоррор «Пять ночей с Фредди» получит сиквел

Автор: Илья Кувшинов

19 декабря 2023

Выход картины запланирован на Хэллоуин 2024 года.

Экранизация серии популярных видеоигр от студий Universal и Blumhouse ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ обзаведется сиквелом. Об этом сообщает World of Reel.

Ожидается, что съемки картины начнутся летом 2024 года, а ее релиз запланирован на грядущий Хэллоуин.

Несмотря на негативные отзывы критиков (31% на Rotten Tomatoes), ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ смог заработать в мировом прокате $289,3 млн. Успеху ленты не помешал даже одновременный релиз на стриминге Peacock, для которого, по словам его представителей, фильм стал лучшим запуском в истории сервиса.

В центре повествования первой части киноадаптации популярной хоррор-игры оказывается охранник некогда популярного, но теперь заброшенного развлекательного центра, который должен отработать пять ночных смен и не попасться ожившим кровожадным аниматроникам – механическим животным-маскотам, которые когда-то развлекали детей.  

Фото: кадр из фильма  ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Рабочие версии последних серий «Слова пацана» появились в интернете
Подробнее
Создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» решили переснять финальную серию
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start рассказал о премьерах 2024 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о премьерах 2024 года
Подробнее
Marvel уволила Джонатана Мейджорса после вынесения судебного вердикта
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 декабря 2023 года
Подробнее
Итоги российского онлайн-проката в ноябре 2023 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Манюня: Новогодние приключения» обходит «Чука и Гека»
Подробнее
Онлайн-кинотеатры more.tv и Wink официально объединились
Подробнее
«Кинопоиск» рассказал о самых популярных проектах на сервисе в 2023 году
Подробнее
Государственная поддержка кинематографии в 2024 году составит 16,2 млрд рублей
Подробнее
Николай Картозия займется производством сериалов и реалити-шоу для ТНТ и ТВ-3
Подробнее
Российские кинотеатры хотят выйти на сборы в 45 млрд рублей в 2024 году и избежать роста цен билетов
Подробнее
Касса четверга: «Теща» лидирует третью неделю подряд
Подробнее
У «Бандитского Петербурга» может появиться продолжение
Подробнее