Хоррор «Пять ночей с Фредди» получит сиквел

Выход картины запланирован на Хэллоуин 2024 года.

Экранизация серии популярных видеоигр от студий Universal и Blumhouse ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ обзаведется сиквелом. Об этом сообщает World of Reel.

Ожидается, что съемки картины начнутся летом 2024 года, а ее релиз запланирован на грядущий Хэллоуин.

Несмотря на негативные отзывы критиков (31% на Rotten Tomatoes), ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ смог заработать в мировом прокате $289,3 млн. Успеху ленты не помешал даже одновременный релиз на стриминге Peacock, для которого, по словам его представителей, фильм стал лучшим запуском в истории сервиса.

В центре повествования первой части киноадаптации популярной хоррор-игры оказывается охранник некогда популярного, но теперь заброшенного развлекательного центра, который должен отработать пять ночных смен и не попасться ожившим кровожадным аниматроникам – механическим животным-маскотам, которые когда-то развлекали детей.

Фото: кадр из фильма ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ