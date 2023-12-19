Хоррор «Пять ночей с Фредди» получит сиквел
Выход картины запланирован на Хэллоуин 2024 года.
Экранизация серии популярных видеоигр от студий Universal и Blumhouse ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ обзаведется сиквелом. Об этом сообщает World of Reel.
Ожидается, что съемки картины начнутся летом 2024 года, а ее релиз запланирован на грядущий Хэллоуин.
Несмотря на негативные отзывы критиков (31% на Rotten Tomatoes), ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ смог заработать в мировом прокате $289,3 млн. Успеху ленты не помешал даже одновременный релиз на стриминге Peacock, для которого, по словам его представителей, фильм стал лучшим запуском в истории сервиса.
В центре повествования первой части киноадаптации популярной хоррор-игры оказывается охранник некогда популярного, но теперь заброшенного развлекательного центра, который должен отработать пять ночных смен и не попасться ожившим кровожадным аниматроникам – механическим животным-маскотам, которые когда-то развлекали детей.
Фото: кадр из фильма ПЯТЬ НОЧЕЙ С ФРЕДДИ