Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» объявил лауреатов

Гран-при в международном конкурсе получила картина «Кого люблю...»

21 сентября в Перми завершился XXIII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». Гран-при в международном конкурсе получила картина КОГО ЛЮБЛЮ… Ливии Анны Эмилии Бергер. В национальном конкурсе победила лента LIVE IN ЛЮБИМОВО Алексея Романова, а в студенческом – ТУЧИ КАК ЛЮДИ Евгении Леушкиной.

Международный конкурс

• Гран-при — КОГО ЛЮБЛЮ..., реж. Ливия Анна Эмилия Бергер

• Серебряный Нанук — ТАЙНЫЕ ПИСЬМА, реж. Вайолет Ду Фэн, Чжао Цин

• Второй Серебряный Нанук — ТАНЯ. ЛЕТО. ЗИМА, реж. Александр Авилов

• Спецупоминание жюри — КАРМЕН, ИЛИ ИСТОРИЯ НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ ХАНСПЕТЕРА ИЗ ОБЕРКАССЕЛЯ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЛА МОИМ ДЕТЯМ СЧАСТЬЕ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ, реж. Юлия Вишневецкая

• Приз зрительских симпатий — ТАЙНЫЕ ПИСЬМА, реж. Вайолет Ду Фэн, Чжао Цин

Национальный конкурс

• Гран-при — LIVE IN ЛЮБИМОВО, реж. Алексей Романов

• Спецупоминание жюри «За поиски света» — ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ, реж. Павел Скоробогатов

• Спецупоминание жюри «За изобразительное решение» — СЕМЬ ДНЕЙ ОСЕНИ, реж. Алексей Головков

• Спецупоминание жюри — «За неординарный взгляд на производственную тему» — ТОНКИЕ ПОЛЯ, реж. Дмитрий Лукьянов

Студенческий конкурс

• Гран-при — ТУЧИ КАК ЛЮДИ, реж. Евгения Лёушкина

• Спецупоминание «За понимание себя и бабушки» — МАЭСТРО, реж. Артем Агафонов

• Спецупоминание «За пытливый взгляд» — СКАЗКА ПРО РЫБКУ, РЫБАКА И ЕГО ОТЦА, реж. Екатерина Гостева

• Спецупоминание «За сформированную оптику» — КАМНИ, реж. Арман Айвазян

Фото: соцсети фестиваля