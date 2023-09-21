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Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» объявил лауреатов

Автор: БК

21 сентября 2023

Гран-при в международном конкурсе получила картина «Кого люблю...»

21 сентября в Перми завершился XXIII Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана». Гран-при в международном конкурсе получила картина КОГО ЛЮБЛЮ… Ливии Анны Эмилии Бергер. В национальном конкурсе победила лента LIVE IN ЛЮБИМОВО Алексея Романова, а в студенческом – ТУЧИ КАК ЛЮДИ Евгении Леушкиной.

Международный конкурс
• Гран-при — КОГО ЛЮБЛЮ..., реж. Ливия Анна Эмилия Бергер
• Серебряный Нанук — ТАЙНЫЕ ПИСЬМА, реж. Вайолет Ду Фэн, Чжао Цин
• Второй Серебряный Нанук — ТАНЯ. ЛЕТО. ЗИМА, реж. Александр Авилов
• Спецупоминание жюри — КАРМЕН, ИЛИ ИСТОРИЯ НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ ХАНСПЕТЕРА ИЗ ОБЕРКАССЕЛЯ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЛА МОИМ ДЕТЯМ СЧАСТЬЕ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ, реж. Юлия Вишневецкая
• Приз зрительских симпатий — ТАЙНЫЕ ПИСЬМА, реж. Вайолет Ду Фэн, Чжао Цин

Национальный конкурс
• Гран-при — LIVE IN ЛЮБИМОВО, реж. Алексей Романов
• Спецупоминание жюри «За поиски света» — ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ, реж. Павел Скоробогатов
• Спецупоминание жюри «За изобразительное решение» — СЕМЬ ДНЕЙ ОСЕНИ, реж. Алексей Головков
• Спецупоминание жюри — «За неординарный взгляд на производственную тему» — ТОНКИЕ ПОЛЯ, реж. Дмитрий Лукьянов

Студенческий конкурс
• Гран-при — ТУЧИ КАК ЛЮДИ, реж. Евгения Лёушкина
• Спецупоминание «За понимание себя и бабушки» — МАЭСТРО, реж. Артем Агафонов
• Спецупоминание «За пытливый взгляд» — СКАЗКА ПРО РЫБКУ, РЫБАКА И ЕГО ОТЦА, реж. Екатерина Гостева
• Спецупоминание «За сформированную оптику» — КАМНИ, реж. Арман Айвазян

Фото: соцсети фестиваля

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