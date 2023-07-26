«Флаэртиана» представила международную программу

Документальный смотр пройдет в 23-й раз

Международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» пройдет в Перми двадцать третий раз с 15 по 21 сентября. Традиционно зрители увидят три конкурсные программы: международную, национальную и студенческую.

В программу международного конкурса вошли 13 фильмов, снятых в 2022 и 2023 году в Китае, Иране, Румынии, Италии, Австрии, Финляндии, США, ЮАР и России. Отборочной комиссии удалось собрать истории о людях, которые отстаивают права женщин, попадают в любовные передряги, снимаются в фильмах для взрослых или занимаются привычной, но такой сложной работой: строят дома, лечат и спасают людей, достигают спортивных высот.

Среди 13 картин, три сняты российскими авторами. В картине КАРМЕН, ИЛИ ИСТОРИЯ НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ ХАНСПЕТТЕРА ИЗ ОБЕРКАССЕЛЯ, КОТОРАЯ ПРИНЕСЛА МОИМ ДЕТЯМ СЧАСТЬЕ В ЧУЖОЙ СТРАНЕ журналистка Юлия Вишневецкая переезжает в Германию за спокойной жизнью, но вдруг находит приключение: мастер циркового искусства, который занимается с ее детьми, вспоминает любовь своей молодости — циркачку Кармен. Юлия отправляется на поиски, чтобы устроить их встречу спустя 20 лет, не зная, к чему это приведет. Еще одна нетривиальная история любви — фильм АРТЕМ И ЕВА, где Евгений Милых наблюдал за жизнью и карьерой актеров в индустрии порно, который критики уже назвали «портретом поколения». Идея этого фильма была презентована профессионалам киноиндустрии на питчинге «Флартиана Форум» несколько лет назад. А картина ТАНЯ. ЛЕТО. ЗИМА — классическое флаэртиановское наблюдение за охотницей Таней, которая живет вместе со своей семьей в лесной глуши.

Зрители увидят и вдохновляющие истории людей со всего мира, которым не все равно: в фильме ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖИДЖИ, ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКОНА полицейский расследует самоубийство одной из девушек в маленькой итальянской деревне и становится примером доброты и открытости для соседей. ЕДИНСТВЕННЫЙ ДОКТОР посвящен доктору-волонтеру Карен Кинселл, которая в небольшом селе в штате Джорджия больше 20 лет лечит самых уязвимых и при этом не получает зарплаты, а ее клиника разваливается. Продолжать так дальше невозможно, вспышка коронавируса и выборы только добавляют трудностей — получится ли у нее продолжить оказывать помощь тем, кому не по карману дорогое лечение?

Не все кампании по защите ценностей и прав такие явные, иногда людям столетиями приходится оказывать скрытое сопротивление. Так, ТАЙНЫЕ ПИСЬМА рассказывает о китайских женщинах, связанных зашифрованным языком Нушу. Этот многовековой скрытый язык объединил поколения в тайной системе поддержки сестринства, надежды и выживания среди жестокого патриархального мира. Похожая история — в картине КАФ — три поколения женщин оказались связаны мистическим сообществом поддержки в трудной жизни, где, казалось бы, надежды нет. А в фильме БОЛЕЛЬЩИЦА героиня находит выход — 27-летняя иранка Захра очень хочет смотреть футбол, но по местным правилам женщин не допускают на стадион. Тогда она решает переодеваться в мужчину, не зная о том, что ее желание наблюдать за игрой вдохновит множество женщин.

Будет и неожиданная политическая сатира ЧЕЙ Я ПЕС? — режиссер фильма, представитель венгерского меньшинства, в поисках чистокровной «невесты» для своего пса ввязывается в политику собаководства. В этой картине выращивание идеальных собак — метафора к выращиванию идеальных людей. Еще одна социальная история СДЕЛКА ЖИЗНИ — про австрийца, который думал, что нашел в Таиланде любовь и новый дом, но оказалось, он попал в типичную историю обмана богатых европейцев, приезжающих на отдых.

Победитель международного конкурса получит «Золотого Нанука» и денежную премию. Также жюри выберет лучшие фильмы в номинациях «За лучшую режиссуру» и «За лучший сценарий». Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры Пермского края.