Министерство финансов вложило 60 млрд рублей в VK

Фонд национального благосостояния купил облигации IT-гиганта

Министерство финансов России инвестировало 60 млрд рублей в VK. Об этом сообщает Forbes. По данным издания, Фонд национального благосостояния (ФНБ) в апреле приобрел облигации ООО «ВК» на 60 млрд рублей.

«Средства ФНБ размещены в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, предусмотренных Перечнем самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе», — говорится в сообщении Минфина.

VK 5 мая заявила, что завершила размещение облигаций на 60 млрд рублей. Приобретенные от продажи средства компания намерена направить реализацию стратегии, развитие действующих сервисов и запуск новых продуктов.

В 2022 году VK получила совокупный убыток 2,9 млрд рублей.