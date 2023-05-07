top banner

Министерство финансов вложило 60 млрд рублей в VK

Автор: БК

7 мая 2023

Фонд национального благосостояния купил облигации IT-гиганта

Министерство финансов России инвестировало 60 млрд рублей в VK. Об этом сообщает Forbes. По данным издания, Фонд национального благосостояния (ФНБ) в апреле приобрел облигации ООО «ВК» на 60 млрд рублей.

«Средства ФНБ размещены в ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, предусмотренных Перечнем самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе», — говорится в сообщении Минфина.

VK 5 мая заявила, что завершила размещение облигаций на 60 млрд рублей. Приобретенные от продажи средства компания намерена направить реализацию стратегии, развитие действующих сервисов и запуск новых продуктов.

В 2022 году VK получила совокупный убыток 2,9 млрд рублей.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Вызов» стал двадцатым миллиардером российского проката
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вызов» уверенно продолжает лидировать
Подробнее
Netflix опубликовал отчет об инклюзивности в своих проектах
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 24 по 30 апреля
Подробнее
Касса России: «Вызов» по-прежнему первый
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 мая 2023 года
Подробнее
Фонд кино объявил прием заявок на поддержку проката национальных фильмов во 2-м и 3-м кварталах
Подробнее
Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Юра дворник»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Все страхи Бо» опережает все новинки
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в апреле 2023 года
Подробнее
Американские сценаристы объявили забастовку
Подробнее
Новинки мая онлайн-кинотеатра «Иви»
Подробнее
Американская касса: «Братья Супер Марио в кино» никого не подпускают к первому месту
Подробнее
Белгородская область поддержит кинотеатры рублем
Подробнее
Официальная касса России: лидерство уверенно сохранил «Вызов»
Подробнее
Забастовка американских сценаристов: первые результаты
Подробнее
Тимур Бекмамбетов снимет Алана Ричсона в боевике о Детройте
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 4–7 мая
Подробнее
В Москве прошла светская премьера фильма «Банды Парижа»
Подробнее
Касса России: лучшей новинкой стала комедия «Юра дворник»
Подробнее