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Фонд кино проведет очную защиту анимационных национальных фильмов

Автор: Илья Кувшинов

11 августа 2023

Всего экспертам будет представлено 20 проектов

15 августа 2023 года в ТАСС состоится очная защита анимационных национальных фильмов.

Всего экспертам будет представлено 20 проектов. Среди них – ФИННИК 2 (ООО «Продюсерский центр «Рики»), ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (ООО «Кинокомпания «СТВ), ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (ООО «Централ Партнершип»), ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА (ООО «Наше кино»), ВОЗВРАЩЕНИЕ МАМОНТЕНКА (ООО «Базелевс») и другие.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Фонда кино.

Очная защита пройдет в ТАСС по адресу: Тверской бульвар, дом 2. Начало мероприятия в 12:00.

Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.

Фото: Фонд кино

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