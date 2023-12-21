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Фонд кино завершил процедуру отбора на участие во второй волне программы «Автор»

Автор: БК

21 декабря 2023

Всего было утверждено семь сценарных заявок

Фонд кино завершил процедуру отбора на участие во второй волне 2023 года социальной отраслевой программы поддержки сценаристов.

Всего было утверждено семь сценарных заявок соответствующих стипендиатов:

– Анна Бронникова, БЕГУЩИЙ В ТЕМНОТЕ
– Елена Гнитеева, ЭФФЕКТ БАРТИНИ
– Дмитрий Крылосов, ПОБЕГ С ЗЕМЛИ
– Олег Курочкин, ПРИНЦ
– Кирилл Кучинский, ВЫЧЕРКНУАЯ
– Анастасия Ломакина, ПОД ТЯЖЕСТЬЮ МОРЯ
– Дмитрий Чирков, ДИМИТРИЙ. РОЖДЕНИЕ НАЦИИ

Программа «Автор» была учреждена в конце 2022 года для поддержки отечественных кинодраматургов в условиях ухода западных мейджоров с российского рынка. Статус стипендиата предполагает ежемесячную оплату в размере 150 тысяч рублей в течение года и право на оплату дополнительного образования в области кинодраматургии в учреждении по собственному выбору. В отборе мог принять участие любой сценарист – наличие профильного образования больше не является обязательным условием.

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