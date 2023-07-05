Фонд кино организует питчинг проектов

6 июля пройдет защита национальных фильмов

6 июля 2023 года в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Очная защита пройдет в пресс-центре МИА «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, д.4), начало в 14:30.

Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта.

Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.

С расписанием защиты можно ознакомиться на сайте Фонда кино.