Фонд кино организует питчинг проектов
Автор: БК
5 июля 2023
6 июля пройдет защита национальных фильмов
6 июля 2023 года в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.
Очная защита пройдет в пресс-центре МИА «Россия сегодня» (Зубовский бульвар, д.4), начало в 14:30.
Проход для участников на мероприятие осуществляется только при условии предварительной регистрации и при предъявлении паспорта.
Все желающие смогут наблюдать за очной защитой посредством онлайн-трансляции, которая будет доступна на главной странице официального сайта Фонда кино.
С расписанием защиты можно ознакомиться на сайте Фонда кино.
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