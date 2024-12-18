Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)

Во втором блоке экспертам представили 21 проект

18 декабря в пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства. Мероприятие состояло из двух блоков. Во втором из них все проекты были национальными фильмами, претендующими на дофинансирование. Исключением стала биографическая драма КОСТОМАРОВ производства «Киностудии братьев Андреасян», которая была заявлена впервые.

Первым во втором блоке был представлен биографический проект ШУМ ВРЕМЕНИ. Продюсер Алексей Учитель, представляя картину о Дмитрии Шостаковиче, отметил, что он убежден, что фильм о музыкальном гении XX века будет интересен зрителям. В актерском составе – Олег Савцов, Полина Цыганова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Дарья Балабанова, Галина Тюнина и Игорь Гордин. Партнеры проекта – Первый канал, «Наше кино», Wink.

Второй фильм от Студии «РОК» – СПАСЕННЫЙ. Это военная драма о слепом солдате и медсестре, которые спаслись с затонувшего парохода. Теперь им предстоит преодолеть еще 100 километров по льду и снегу. И без того безвыходная ситуация осложняется тем, что с неба за ними следит честолюбивый немецкий летчик. Режиссер Илья Учитель рассказал, что уже проведен большой блок сложных северных съемок. Партнеры проекта – НТВ, «Централ Партнершип», Premier.

Следующим представленным проектом стал (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ («Рэд Стар Филмс»). О семейной фантастике со сцены рассказали продюсер Сергей Сельянов и режиссер Алексей Чадов. Это история о том, как 17-летний студент-первокурсник Женя случайно оказывается внутри испытательного образца новой модели робота и теперь переживает вместе с ним множество приключений. Главную роль в фильме играет Леон Кемстач. Сергей Сельянов попросил оказать проекту поддержку, чтобы картина вышла в кинотеатрах как можно быстрее, так как фильмов на экранах сейчас не хватает.

Бинке Анисимов, Ибрагим Магомедов и Ирина Пегова представили военную драму 99-Й (производство – «Медиа Юниверсал Ивент»). Фильм рассказывает о резервной роте ОМОНа под командованием капитана Сергея Головина, которая в сентябре 1999 года столкнулась в дагестанском селе Новолакское с террористическими бандформированиями. Главные роли в картине исполнили Сергей Марин, Вадим Цаллати, Ирина Пегова, Наби Ахмедов, Орхан Абулов и Павел Чинарев. Проект был поддержан ФСБ и лично Александром Бортниковым.

Егор Кончаловский и Юлия Перкуль представили проект АВИАТОР, экранизацию одноимённого романа-бестселлера Евгения Водолазкина при непосредственном участии самого автора. Главный герой проекта компании «КИНО ТВ» – авиатор Иннокентий Платонов – поневоле стал участником уникального эксперимента. Пробыв в криогенном сне почти сто лет, он просыпается в знакомой нам современности. Главные роли в фильме Егора Кончаловского исполняют Александр Горбатов, Константин Хабенский, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин и Софья Эрнст.

Игорь Угольников вернулся на сцену, чтобы представить еще один проект студии «ВоенФильм», военно-историческую драму БАТЬКА МИНАЙ. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕГЕНДА. Минай Шмырев – глава партизанского отряда, который ведет активную подпольную борьбу с фашистами. Враги берут в заложники четырех детей и ставят его перед непростым выбором: сложить оружие в обмен на жизнь детей или продолжить воевать за Родину. К главной роли в проекте готовится Алексей Кравченко. Бюджет проекта – 400 млн рублей, который будет поделен между российской и белорусской стороной поровну.

Продюсер Тимур Вайнштейн, сценарист Денис Каймаков и режиссер Игорь Твердохлебов представили военный экшн БЫСТРЕЕ ВРАГА («ВайТ Медиа»). Главный герой фильма Иван – советский мотогонщик, мастерски исполняющий сложнейшие трюки. Во время Великой Отечественной войны он становится главой мотоотряда по истреблению немецких танков. Главные роли в картине сыграют Милош Бикович и Никита Кологривый.

«Голд медиа Продакшн» и продюсер Тимур Вайнштейн представил проект РОДНИНА, байопик о величайшей фигуристке за всю историю фигурного катания. В картине сыграли Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Фёдор Федотов, Мария Миронова. Член экспертного совета, продюсер Леонид Верещагин заявил из зала, что над сценарием картины не работали авторы ЛЕГЕНДЫ №17, как было ошибочно указано на слайде. Вайнштейн сказал, что в трейлере этого уже не будет.

Компания «Вайс Филмс» заявила фильм ВНИЗ. Это герметичный триллер о супружеской паре и мужчине, застрявших в лифте на 12 этаже высотного здания. Постепенно выясняется, что их заточение было подстроено. Главные роли в картине исполнили Егор Крид, Анфиса Черных и Игорь Миркурбанов. О проекте рассказали продюсеры Марюс Вайсберг и Юргис Бальчюнас. Проект уже полностью снят. Вайсберг подчеркнул, что у них получилось максимально зрительское кино.

Компания «МЕМ» представила лирическую комедию ДЕД. Продюсеры Таймураз Бадзиев и Давид Цаллаев рассказали, что фильм получил новое название СТАРЫЙ ОРЕЛ. Это история о том, как один настойчивый дедушка возродит целую деревню, хотя люди покинули ее много лет назад. К прокату фильм готовится летом, где у релиза будет меньше конкуренции.

Компания «Зебра» представила семейный проект КОЛОТУН. Это история приключений семьи Снигиревых – папы Игоря, мамы Анфисы и сына Ромки – в сказочном мире накануне Нового года. Они столкнуться со злым магом Колотуном, ведьмой Ядвигой, бурмистром Эдрианом и добрым волшебником Поляриусом. В фильме сыграли Иван Колесников, Агата Муцениеце, Дмитрий Калихов, Александр Горбатов, Павел Деревянко, Роман Мадянов и другие. Продюсер Юлия Соболевская попросила о дополнительной поддержке, так как в силу непредвиденных производственных сложностей продюсеры вышли за пределы бюджета. В частности, она отметила, что Мадянов не успел досняться в проекте, и сейчас команда фильма думает, как выйти из ситуации.

Компания «НОТА БЕНЕ» вновь представила шпионский экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК. Как известно, это история путешествия международной команды героев, перевозящих сверхсекретные документы по маршруту Транссибирского экспресса. Создатели поведали, что пусть с опозданием, но заручились всесторонней поддержкой китайской стороны. Глава компании «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов напоинил, что рекламная поддержка фильма будет крайне масштабной.

«Киностудия «ВЕРТИКАЛЬ» представила приключенческую мелодраму КРУЗЕНШТЕРН. РЕГАТА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. Фильм рассказывает о реальном случае из начала нулевых, когда российские участники спортивной регаты пришли на помощь и спасли жизнь молодой девушки из Польши, упавшей за борт. Ради этого им пришлось выйти из гонки, но они смогли вернуться в соревнование и победить. О проекте рассказали продюсер Евгений Миронов, художественный руководитель Антон Мегердичев и режиссер Александр Богуславский. В дрим-касте заявлены Рузиль Минекаев, Евгений Миронов, Сергей Гилев, Алена Долголенко и Антон Васильев.

Компания «ЛЕГИО ФЕЛИКС» рассказала о своем приключенческом экшне ЛЕВША, который запланирован к выходу в январе 2026 года. Действие картины разворачивается в 1885 году. Тайная полиция узнает, что в Петербурге действует английский шпион. Гениальный изобретель-самоучка по прозвищу Левша и молодой офицер Петр Огарев отправляются на его поиски... Продюсер Владимир Пермяков напомнил, что картина заняла слот МАСТЕРА И МАРГАРИТЫ – экранизация романа Михаила Булгакова также дебютировала в январе. Создатели просят поддержку в размере 300 млн рублей.

Компания «А-ПРОДАКШН» заявила проект МАТУШКА. Это биографический фильм о Елизавете Фёдоровне Романовой, настоятельнице Марфо-Мариинской Обители Милосердия, сестре последней русской императрицы Александры Фёдоровны Романовой. При этом создатели подчеркивают, что большая часть событий и персонажей ленты вымышлены. О картине рассказали продюсеры Валентин Донсков, Андрей Феофанов и Игорь Мещан. Картина находится в активной стадии подготовки. Съемки начнутся 20 апреля 2025 года.

Компания «Монументал вижн» представила картину МИССИЯ «ГАНГ». Это история о том, как в феврале 2022 года несколько студентов из Индии пытаются выбраться из зоны СВО из украинского города Сумы. Бюджет картины – 526 млн рублей. Планируемые российские сборы – 250 млн. Большую часть доходов, до 750 млн рублей, продюсеры планируют получить от международных продаж проекта.

«Творческая студия «СТЕЛЛА» вновь представила свой проект ПАРОМЩИК. По сюжету размеренную жизнь одного из сел на юге Запорожской области нарушает военный конфликт. Главному герою, работающему на пароме, приходится служить связующим звеном между двумя мирами, возникшими на разных берегах реки. Бюджет производства – 458 млн рублей. Запрашиваемая сумма – 60 млн.

«Студия «Хлеб» заявила истерн РУССКИЕ МОРОЗЫ. Это предыстория приключений «Красного призрака», загадочного героя из одноименного фильма Андрея Богатырева. На этот раз невидимый герой будет действовать во время Отечественной Войны 1812 года. Бюджет проекта – 240 млн. Создатели запрашивают у Фонда кино 90 млн рублей поддержки.

«Студия ТРЕТИЙ РИМ» представила проект ШТОРМ. Это военный экшн, действие которого разворачивается в 1979 в Афганистане, куда направляется «мусульманский батальон» бойцов советского спецназа. Проект представили продюсеры Александр Новин, Вадим Соколовский и Илья Векслер. Как они рассказали, в фильме будет подробна воссоздана сцена штурма дворца руководителя Афганистана Амина. В данный момент идет поиск локаций и разработка трюков.

Компания «КИНОБАЗА» представила проект ТИМУР И ЕГО КОМАНДА. Это молодежный приключенческий вестерн, действие которого разворачивается в приграничным посёлке. Сюда приезжает 17-летняя школьница Женя, чтобы увидеться со своим братом, который собирается отбыть в зону СВО. Там она знакомится с командой подростков-волонтеров, которые полностью меняют её представление о жизни. Главные роли в фильме Ивана Мережко исполнили Алексей Онежен, Влада Майвл, Никита Кологривый, Елена Цыплакова и Александр Дьяченко. Как рассказали создатели картины, съемки прошли по графику. Сейчас проект находится в монтажно-тонировочном периоде, в начале следующего года начнется озвучание. Несмотря на рост цен, в том числе на компьютерную графику, продюсеры не запрашивают сумму больше, чем была определена год назад, подчеркнули продюсеры.

Кинокомпания братьев Андреасян представила фильм КОСТОМАРОВ. Он стал последним проектом питчинга. Это байопик о фигуристе Романе Костомарове, который пришел путь от юношеских трудностей до триумфа на Олимпиаде в Турине. О проекте рассказали продюсеры Гевонд и Сарик Андреасян и сам Роман Костомаров. Продюсеры среди прочего подчеркнули социальную значимость их проекта. Будущий фильм продолжит линейку историко-биографических лент продюсерской команды, состоящих из картин ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, НЕПРОЩЕННЫЙ, НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ. Режиссером ленты выступит Сарик Андреасян. В дрим-касте на главную роль рассматриваются Павел Прилучный, Кирилл Зайцев, Максим Матвеев, Александр Метелкин и Роман Маякин. На роль жены фигуриста Оксаны Домниной претендуют Светлана Ходченкова, Светлана Иванова и Полина Максимова.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram