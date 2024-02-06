Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов

Организация также утвердила лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год

Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства художественных национальных фильмов.

Заявки от лидеров отечественного кинопроизводства на получение безвозвратной субсидии на игровое кино принимаются с 6 февраля по 7 марта включительно.

Заявки от иных организаций кинематографии с 6 февраля по 14 марта включительно – для них поддержка также будет осуществляться на безвозвратной основе.

Для всех организаций кинематографии заявки на получение поддержки принимаются с 6 февраля по 14 марта включительно (поддержка на условиях стопроцентной возвратности).

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более детальная информация доступна на официальном сайте.

Фонд кино также утвердил лидеров отечественного кинопроизводства на 2024 год. Ими стали (в алфавитном порядке):

• АО «ВБД Груп»;

• АО «Дирекция Кино»;

• ООО «1-2-3 Продакшн»;

• ООО «Арт Пикчерс Студия»;

• ООО «Водород 2011»;

• ООО «Кинокомпания «СТВ»;

• ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»;

• ООО «Централ Партнершип».

Фото: Фонд кино