Начался прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в IV кв. 2023 – I кв. 2024 года

Фонд кино будет принимать заявки до 02 ноября 2023 года включительно

3 октября Фонд кино открыл прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в 4 квартале 2023 года и 1 квартале 2024 года.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде через онлайн-портал.

Прием заявок продлится до 2 ноября 2023 года включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Перечень заявочной документации, а также соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте Фонда.