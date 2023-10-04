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Начался прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в IV кв. 2023 – I кв. 2024 года

4 октября 2023

Фонд кино будет принимать заявки до 02 ноября 2023 года включительно

3 октября Фонд кино открыл прием заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в 4 квартале 2023 года и 1 квартале 2024 года.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде через онлайн-портал.

Прием заявок продлится до 2 ноября 2023 года включительно. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Перечень заявочной документации, а также соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте Фонда.

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