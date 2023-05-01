Фонд кино объявил прием заявок на поддержку проката национальных фильмов во 2 и 3 кварталах

Документы следует направить до 29 мая

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) объявил прием заявок на соискание содействия национальным фильмам в прокате во 2 и 3 кварталах 2023 года. Документы, обосновывающие право на получение поддержки, следует подать до 29 мая 2023 года (включительно).

Комплекты заявочной документации принимаются Фондом кино на бумажном носителе, представленные лично руководителем организации, его представителем по доверенности или курьерским отправлением по адресу: 115035, Москва, Раушская набережная, дом 22, строение 2 (пн-чт с 10:00 до 19:00; пт с 10:00 до 18:00), а также в электронном виде путем направления заявки на созданную для этой цели платформу.

Перечень заявочной документации, а также соответствующие приказы опубликованы на официальном сайте Фонда кино в разделе «Официальные документы» и в разделе «Отбор проектов в целях поддержки проката национальных фильмов во 2 и 3 кварталах 2023 года».