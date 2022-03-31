Фонд кино начинает прием заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2022 году

Размер субсидии на один кинозал увеличен до 9 млн рублей

Фонд кино установил сроки приема заявок на отбор кинотеатров, претендующих на получение субсидии для оборудования кинозалов современной цифровой техникой. В конкурсе могут принять участие кинозалы в российских населенных пунктах с населением до 500 тысяч человек Подача документов открыта с 31 марта 2022 года по 20 мая 2022 года включительно — с графиком приема и другими подробностями можно ознакомиться на сайте ведомства.

Примечательно, что объем средств в 2022 году на поддержку одного кинозала увеличен до 9 млн рублей.

Обязательные условия получения субсидии:

• доля показа национальных фильмов в объеме не менее 50% киносеансов в календарное полугодие от общего числа сеансов за указанный период в течение пяти лет;

• проведение регулярного кинотеатрального показа в кинозале в объеме не менее 100 дней в календарное полугодие.

При получении субсидии демонстраторы берут на себя обязательства завершить переоборудование кинозала и начать платный кинопоказ до 25 декабря 2022 года с обязательной передачей данных о показах в ЕАИС.

Документация предоставляются в Фонд кино: лично руководителем, представителем по доверенности или курьерским/почтовым отправлением. Если в течение семи календарных дней после завершения приема заявок почтовое отправление в Фонд кино не поступило, заявка не будет рассмотрена.