Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов

Заявки можно подать как лично на бумажном носителе, так и в электронном виде

Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства художественных национальных фильмов.

Заявки от лидеров отечественного кинопроизводства на получение безвозвратной субсидии на игровое кино принимаются с 3 октября 2023 года по 2 ноября 2023 года включительно.

Заявки от иных организаций кинематографии принимаются с 3 октября 2023 года по 9 ноября 2023 года включительно – для них поддержка будет осуществляться на условиях стопроцентной возвратности.

Для всех организаций кинематографии заявки на получение поддержки принимаются с 3 октября 2023 года по 9 ноября 2023 года включительно.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более детальная информация доступна на сайте Фонда.

С 2022 года в целях получения поддержки за счет средств, источником которых являются субсидии, и за счет средств Фонда кино подаются две разные заявки с приложением полных пакетов документов. Единая заявка на участие в двух отборах одновременно не принимается.

Фото: Фонд кино