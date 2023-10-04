top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов

Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства национальных фильмов

Автор: БК

4 октября 2023

Заявки можно подать как лично на бумажном носителе, так и в электронном виде

Фонд кино начал прием заявок на поддержку производства художественных национальных фильмов.

Заявки от лидеров отечественного кинопроизводства на получение безвозвратной субсидии на игровое кино принимаются с 3 октября 2023 года по 2 ноября 2023 года включительно.

Заявки от иных организаций кинематографии принимаются с 3 октября 2023 года по 9 ноября 2023 года включительно – для них поддержка будет осуществляться на условиях стопроцентной возвратности.

Для всех организаций кинематографии заявки на получение поддержки принимаются с 3 октября 2023 года по 9 ноября 2023 года включительно.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино лично на бумажном носителе или же в электронном виде на онлайн-площадке. Заявки, поступившие позже указанного срока, в отборе участвовать не будут.

Более детальная информация доступна на сайте Фонда.

С 2022 года в целях получения поддержки за счет средств, источником которых являются субсидии, и за счет средств Фонда кино подаются две разные заявки с приложением полных пакетов документов. Единая заявка на участие в двух отборах одновременно не принимается.

Фото: Фонд кино

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Сериал «Безбашенная» с Екатериной Варнавой не выйдет в запланированную дату
Подробнее
Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Великая ирония» Вуди Аллена
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 25 сентября – 1 октября
Подробнее
Касса четверга: «Неудержимые 4» продолжают лидировать
Подробнее
Новинки октября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Безбашенная»
Подробнее
Голливудские студии начинают возобновлять работу после забастовки сценаристов
Подробнее
О крушении глубоководного аппарата «Титан» снимут фильм
Подробнее
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта»
Подробнее
Эмир Кустурица собирается экранизировать роман Евгения Водолазкина
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Повелитель ветра»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Великая ирония» cтартовала со второй строчки
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках октября
Подробнее
Андрей Звягинцев приступит к съемкам нового фильма в следующем году
Подробнее
Касса России: «Неудержимые 4» удерживают вторую строчку чарта
Подробнее
Фестиваль «Послание к человеку» объявил программу
Подробнее
Резо Гигинеишвили получит кинопремию Вернера Херцога за фильм «Пациент номер один»
Подробнее
Фонд кино планирует новую волну приема заявок в программу «Автор» на январь
Подробнее
Парламент Якутии призвал дать экспертную оценку решению о запрете «Айты»
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил состав жюри
Подробнее