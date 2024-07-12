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Фонд кино объявил результаты отбора на поддержку модернизации кинозалов в 2024 году

Автор: Илья Кувшинов

12 июля 2024

К оказанию поддержки были утверждены 93 кинозала

Фонд кино опубликовал результаты отбора организаций кинопоказа, претендующих в 2024 году на получение средств для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием в городах России с численностью населения до 500 тысяч человек.

К оказанию поддержки были утверждены 93 кинозала из 37 субъектов Российской Федерации. Полный список доступен на сайте Фонда.

Стоит отметить, что большая часть кинозалов получила максимально возможную сумму из выделяемых средств – 9 млн рублей.

Фото: Фонд кино

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