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Фонд кино проведет очную защиту фильмов лидеров производства

Автор: БК

5 декабря 2022

Всего будет представлено 11 проектов

6 декабря 2022 года Фонд кино проведет очную защиту фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства. Всего будут представлены 11 картин. 

Список участников общей защиты:

Организация-заявитель

Время

Название 
национального фильма

1

ООО «Студия «ТРИТЭ» 
Никиты Михалкова»

12:30 - 12:38

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

2

ООО «Арт Пикчерс Студия»

12:38 - 12:46

ЛЕД 3

3

АО «ВБД Груп»

12:46 - 12:54

ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ

4

12:54 - 13:02

ПОЕХАВШАЯ

5

ООО «Водород 2011»

13:02 - 13:10

СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

6

АО «Дирекция Кино»

13:10 - 13:18

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

7

ООО «ММЕ»

13:18 - 13:26

ПЕПЕЛ

8

13:26 - 13:34

МАСТЕР И МАРГАРИТА

9

ООО «Кинокомпания «СТВ»

13:34 - 13:42

ОГНИВО

10

ООО «Централ Партнершип»

13:42 - 13:50

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

11

13:50 - 13:58

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