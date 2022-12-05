Фонд кино проведет очную защиту фильмов лидеров производства
Всего будет представлено 11 проектов
6 декабря 2022 года Фонд кино проведет очную защиту фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства. Всего будут представлены 11 картин.
Список участников общей защиты:
|
№
|
Организация-заявитель
|
Время
|
Название
|
1
|
ООО «Студия «ТРИТЭ»
|
12:30 - 12:38
|
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|
2
|
ООО «Арт Пикчерс Студия»
|
12:38 - 12:46
|
ЛЕД 3
|
3
|
АО «ВБД Груп»
|
12:46 - 12:54
|
ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
|
4
|
12:54 - 13:02
|
ПОЕХАВШАЯ
|
5
|
ООО «Водород 2011»
|
13:02 - 13:10
|
СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|
6
|
АО «Дирекция Кино»
|
13:10 - 13:18
|
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
|
7
|
ООО «ММЕ»
|
13:18 - 13:26
|
ПЕПЕЛ
|
8
|
13:26 - 13:34
|
МАСТЕР И МАРГАРИТА
|
9
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
13:34 - 13:42
|
ОГНИВО
|
10
|
ООО «Централ Партнершип»
|
13:42 - 13:50
|
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА
|
11
|
13:50 - 13:58
|
ПРОРОК