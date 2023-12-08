Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов

Всего экспертам было представлено 45 проектов

8 декабря в ТАСС состоялась очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства и иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Питчинг открылся исторической драмой «Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ. Байопик о Петре I расскажет о периоде жизни правителя после возвращения из Европы – ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярам, а затем в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю. По словам генерального директора «ТРИТЭ» Леонида Верещагина, действие картины будет разворачиваться во время Северной войны – от Нарвы до Полтавской битвы, которая станет центральным моментом картины. Режиссером проекта выступит Андрей Кравчук. Сейчас идет разработка декораций, все локации уже выбраны, а кастинг почти завершен. Главные роли в картине исполнят Александр Горбатов (Петр I), Милош Бикович (Меншиков), Юлия Пересильд (Анна Монс), Ксения Утехина (Марта/Екатерина), Алексей Гуськов (Шереметев) и Виталий Хаев (Ромодановский). Съемки должны начаться в конце марта-начале апреля 2024 года.

Кинокомпания «СТВ» представила на питчинге сразу три проекта. Первым из них стала приключенческая драма ВОЛЧИЦА, действие которой будет разворачиваться на Кавказе летом 1942 года. Пилот самолета вынужденно сажает горящий «И-16» на опушке дикого леса в Приэльбрусье, где ничто не напоминает о войне. Неизвестно, чем бы закончилась схватка с волками, но в дело вступает неведомая сила – девушка-Маугли, а точнее Волчица, которая живет одна в лесном ските с волками и совсем не знает о происходящем. Режиссером картины выступит Алексей Чадов. «Мы хотим сделать яркое, художественное, динамичное и очень романтичное кино», – отметил постановщик. Съемки пройдут в Абхазии и Пятигорске. Декорации начнут строиться в марте, а раскадровки уже полностью завершены. Основной претендент на главную женскую роль – Мария Лисовая. Главные мужские роли утверждены, их исполнят Павел Табаков и Вольфганг Черни.

В центре повествования фантастического боевика ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА окажется недавно вернувшийся из армии солдат, чье сердце остановилось в результате несчастного случая. Во время реанимационных мероприятий в сознании героя вспыхивают воспоминания, которых раньше не было: незнакомые пейзажи чужой планеты, база землян, схватка с чудовищами. Встреча на Земле с бывшей возлюбленной окончательно убеждает парня в реальности воспоминаний – их настоящая память стерта, а вместо нее внедрены ложные воспоминания. «Нам хочется, чтобы это были парни с нашей улицы, с нашего города», – заявил продюсер Сергей Сельянов. Режиссером картины выступит Николай Рыбников (ЧЕКАГО). Съемочный период пройдет в три этапа – командировка в Абхазию, Алтай или Краснодарский край, блок в Москве, а также павильонный этап. Основные претенденты на главные роли – Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. Среди других актеров, которые заинтересованы в участии в проекте – Кирилл Кяро, Евгений Цыганов, Арам Вардеварян, Илья Коробко, Никита Павленко. Выход картины запланирован на 2025 год.

Семейное фэнтези ГОРЫНЫЧ расскажет о лейтенанте ВМФ, который случайно похищает гигантское морское чудище – Леше придется не только подружиться с детенышем Горыныча, но и спасти вместе с ним древнее Русское княжество от внутренних распрей и внешних врагов. Команда ленты сейчас находится в Калининграде на выборе натуры. «В этом фильме есть чуть больше эксцентрики, чем в наших прошлых сказках», – отметил Сергей Сельянов. По его словам, в картине также будет несколько музыкальных номеров.

Два проекта представила кинокомпания «Марс Медиа». Первым их них стала музыкальная романтическая комедия ГЕНИЙ. Это история о 30-летнем музыканте-неудачнике, который случайно находит в собственном шкафу портал в 1991 год и задумывает изменить прошлое, чтобы жениться на любимой девушке. Сейчас ведется работа над песнями для фильма. Среди утвержденных актеров – Роман Евдокимов, Стася Милославская и Алгая Шиловская. Также ведутся переговоры с Гошей Куценко и Сергеем Буруновым. Съемки картины пройдут в апреле-июне 2024 года, а выход картины запланирован на зиму-весну 2025 года.

В центре повествования экранизации повести братьев Стругацких ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА» окажется полицейский инспектор Петер Глебски, который приезжает по анонимке в небольшой горный отель, в котором будет совершено убийство. По словам режиссера Александра Домогарова-младшего, это увлекательнейшее произведение, в котором используется смешение жанров. Впереди команду ждет большой кастинг, из которого авторы хотели бы сделать событие – планируется задействовать 12 больших российских звезд на главные роли. Сейчас ведутся переговоры с Константином Хабенским на роль инспектора. Поиск актеров начнется после новогодних праздников. В съемках картины будут использованы LED-экраны, а сам отель построят в павильоне. Съемки запланированы на осень 2024 года, а релиз – на осень-зиму 2025-го. Среди вопросов из зала был вопрос от Константина Эрнста, который заявил, что сам сейчас занимается несколькими проектам по произведениями братьев Стругацких, и отметил, что права на их произведения проданы за рубеж.

Кинокомпания «Водород» представила сказку БУРАТИНО – экранизацию всеми любимой истории, рассказанная с помощью современных технологий. Авторы уже придумали модель и визуальный облик главного героя, который сейчас дорабатывается. Почти все актеры утверждены, однако продюсеры предпочитают пока держать их имена в секрете. Режиссером проекта выступает Игорь Волошин, а композитором станет Алексей Рыбников, написавший песни для советского фильма 1976 года. Фильм будет закончен к концу 2025 года.

Компания Yellow, Black and White рассказала о приквеле ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ – фэнтези ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ. Лента рассказывает о непростом путешествии русского богатыря в восточные земли, в котором Финист поймет простую истину – один в поле не воин. Производственный бюджет фильма – 1,2 млрд рублей, на маркетинг будет потрачено еще 150 млн рублей. Съемки были завершены летом, а первый ролик картины появится в кинотеатрах уже на новогодних праздниках. Выход в прокат запланирован на 2024 год.

Приключенческая комедия ВАСИЛИЙ от Art Pictures Studio продемонстрирует новые актерские грани Александра Петрова, который сыграет роль близнецов. Картина с международным составом расскажет о братьях, которые были разлучены в детстве, и теперь один из них живет в Мексике и подвивается на поприще наркоторговли, а второй работает скромным преподавателем ОБЖ где-то в российской глубинке. Съемки фильма уже завершены, и сейчас он находится в постпродакшне. Выход ВАСИЛИЯ в прокат запланирован на 23 мая 2024 года.

Компания «Централ Партнершип» представила на питчинге сразу четыре проекта. Первым из них стала комедия Сони Карпуниной ЛОТЕРЕЯ. В центре повествования оказываются две абсолютные противоположности – мечтающий о свободе подкаблучник Сергей и суровый мужик в разводе Алексей. Волей судьбы они оказываются втянуты в погоню за миллиардом, который договорились разделить пополам. Автором идеи, сопродюсером, а также исполнителем роли Сергея станет Евгений Кулик, который отметил, что при создании сценария вдохновлялся французскими лентами с Пьером Ришаром и Жераром Депардье. «Наш фильм о простых людях, и я считаю, что у него есть все шансы стать народной комедией», – отметил он. Роль Алексея в картине досталась Алексею Серебрякову. Женские роли распределили между собой Мила Ершова, Анна Михалкова и Агния Кузнецова. Выход ЛОТЕРЕИ (рабочее название) в прокат запланирован на 25 июля 2024 года.

Шпионский триллер ГУАНТАНАМЕРА Сергея Мокрицкого, действие которого разворачивается на Кубе, расскажет об известной тревел-блогерше, оказывающейся в центре погони за неким секретным документом, способном изменить миропорядок. За ним давно охотятся и спецслужбы, и серьезный бизнесмен, однако о том, где находится этот документ, знает только ее дед – отставной советский агент. Командой фильма уже совершена экспедиция на локацию – отсмотрено более 50 объектов в Гаване и более 20 за ее пределами. Проведен кастинг кубинских и российских актеров, в котором участвовало более 70 кубинских актеров и более 30 отечественных. Съемки запланированы на февраль 2024 года.

Действие приключенческого фильма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8 разворачивается в 1962 году в самый разгар Холодной войны между СССР и США. Первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в длительный поход подо льдами Северного Ледовитого океана, чтобы осуществить всплытие ровно в точке Северного полюса, показав, что при необходимости Советский Союз может нанести ответный ядерный удар по территории вероятного противника даже с макушки Земли. Командовать походом назначается капитан второго ранга Живцов, который еще во время испытаний судна обнаружил серьезную проблему с навигаций на лодке. Главные роли в фильме исполнят Евгений Миронов, Андрей Мерзликин, Елена Север и Ольга Ломоносова. По словам режиссера Александра Котта, это очень масштабное, зрительское и эпичное кино. Съемочный период уже завершен, сейчас идет постпродакшн. Заявленный бюджет – 680 млн рублей. Выход СЕВЕРНОГО ПОЛЮСА-8 запланирован на второй квартал 2024 года.

Первый блок фильмов компаний-лидеров завершил еще один проект «Централ Партнершип» – байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. В центре повествования ленты лежит жизнь великого русского поэта от его лицейских дней до роковой дуэли. Продюсер Петр Ануров отметил, что он поражен тем, как Юра Борисов справляется с образом Пушкина в разных возрастных эпохах, и заодно поздравил актера со сцены с днем рождения. Режиссером картины выступает Феликс Умаров. Фильм появится на экранах 14 февраля 2025 года.

Второй блок питчинга был посвящен проектам компаний, которые не являются лидерами отечественного кинопроизводства. Его открыла студия «Рок» с военной драмой СПАСЕННЫЙ. Действие картины, вдохновленной творчеством и биографией писателя Виктора Астафьева, разворачивается в 1942 году. Пароход, перевозивший раненых по Белому морю, попал под обстрел немецкой авиации и затонул. В живых остались двое – слепой солдат и медсестра, которая станет его глазами. Им предстоит не только пройти 100 км по льду и снегу, но и попытаться спастись от немецкого летчика, которых мечтает добить уцелевших. Режиссером картины выступит Илья Учитель. В дрим-касте на роль солдата – Глеб Калюжный, Александр Метелкин и Лев Зулькарнаев. В шорт-листе на роль медсестры – Полина Пушкарук, Ксения Трейстер и Мила Ершова. Съемки картины планируется начать в марте 2023 года. По проекту был представлен ролик из предварительных эскизов к проекту.

Компания «Алетейя» представила фэнтези КЭРРОЛЛ-ФИЛАРЕТ. В центре повествования фильма – реальное двухмесячное путешествие автора «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла в Россию для встречи с митрополитом Московским – Филаретом, которое изменило мировоззрение писателя. В основу сценария за авторством Юрия Арабова легли реальные дневники Кэрролла. Режиссером выступит Руслан Янковский. Среди уже утвержденных актеров – Владимир Селезнев, Роза Хайруллина и Илья Дель, Съемки фильма будут проходить в Ярославле, Ярославской области, Угличе и других местах региона летом следующего года, а предварительный выход в прокат запланирован на июль-август 2025 года.

Историческая драма ИЛИЯ МУРОМЕЦ от компании V Film Studio расскажет о славном богатыре, который после стольких подвигов оставил ратное дело и посвятил остаток своей жизни служению Богу. Режиссером картины выступит Андрей Волгин (БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ), а главную роль исполнит Егор Пазенко. Также в касте картины – Андрей Мерзликин, Ангелина Поплавская, Антон Пампушный, Данила Якушев, Ольга Медынич. В числе референсов авторы называют ГЛАДИАТОРА, ТРОЮ и ВИКИНГА. Работа над фильмом начнется в следующем году, а его выход запланирован на весну 2026 года. Поддержку проекту гарантировала Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК). Часть средств, вырученных от проката, будет передана на строительство первого храма, посвященного преподобному Илие Печерскому.

Компания «Вайс Филмс» представила триллер ВНИЗ. Это история о молодоженах, которые пройдут через сущий ад, чтобы стать настоящей семьей. Представители «золотой молодежи» Марина и Антон вместо отъезда на Мальдивы на медовый месяц, оказываются в застрявшем лифте высотного здания вместе со странным мужчиной, подстроившим поломку лифта, чтобы устроить над ребятами кровавую расправу. Режиссером картины выступит Марюс Вайсберг, который отметил, что у проекта большой коммерческий потенциал – это зрелищная притча, которая может стать интересной молодой аудитории. На главные роли уже подтверждены Никита Кологривый, Ангелина Стречина и Гоша Куценко.

Военный экшн БЫСТРЕЕ ВРАГА от компании «ВайТ Медиа» расскажет о единственном в Союзе мотогонщике, который способен выполнять сложнейшие трюки. Во время войны Иван служит военным почтальоном, вручая солдатам долгожданные фронтовые треугольники, однако, случайно оказавшись в эпицентре событий, он становится легендой. Немецкие танкисты даже прозвали его Nachtteufel, что в переводе означает «Ночной дьявол» – он влетает на поле боя на мотоцикле, применяя коктейли Молотова и помогая бойцам отразить врага. Продюсер Юлия Сумачева отметила, что компания очень верит в этот проект. Режиссером картины выступит Игорь Твердохлебов («Библиотекарь»). Большой упор в картине будет делаться на трюки, которые поставит Александр Стеценко, а также на сами кастомизированные мотоциклы. По словам режиссера, в России такого еще никто не делал. Предварительный каст проекта – Милош Бикович, Дарья Балабанова и Артем Быстров. Бюджет – 700 млн рублей, выход запланирован на май 2025 года.

Новая лента от создателей ЗА ПАЛЫЧА! вновь обратится к деревенской романтике. НЕВЕРОЯТНЫЙ АЛЕША от компании «Викинг-СТ» расскажет о трактористе, у которого похищают его трактор. В процессе поисков своей машины он находит новых друзей, останавливает банду мошенников и даже помогает маленькой девочке попасть на конкурс талантов. По словам продюсеров, это роуд-муви, где они обещают ФОРСАЖ на горящих тракторах и много любви. В ролях – Константин Плотников, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Тимофей Трибунцев, Сергей Шакуров, Раиса Рязанова и Александр Лыков.

«Гражданин Продакшн» представил приключенческую ленту ЭЛЛИ И ТОЛСТЫЙ. В центре повествования окажется 14-летняя Эля, которая не совсем такая, как все девчонки – она катается на скейте, разбивая себе колени, и колет инсулин из-за того, что у нее диабет. Решив сбежать из дома в поисках своего отца, Эля встречается со странным полным подростком, возомнившем себя монахом-самураем. На главные роли рассматриваются Мирослава Смирнова и Григорий Дудник. Производственный бюджет 100 млн рублей.

Экранизация одноименного романа-бестселлера Евгения Водолазкина – мистический триллер АВИАТОР – делается компанией КИНОТВ при непосредственном участии самого автора. Герой истории – авиатор Иннокентий Платонов, несправедливо осужденный за преднамеренное убийство доносчика, почти 100 лет пролежал в состоянии сна: он был заморожен в 1929-м году в лагере на Соловках и разморожен в 2023 году гениальным ученым Константином Гейгером. Теперь же ему предстоит раскрыть убийство, в котором его обвинили, но для этого необходимо полностью восстановить свою память. Главные роли в картине исполнят Александр Горбатов, Константин Хабенский, Дарья Кукарских, Евгений Стычкин и Софья Эрнст. Режиссером выступает Егор Кончаловский, а музыку напишет Максим Фадеев. Авторы сценария – Олег Сироткин и Юрий Арабов. «Я с огромной радостью и трепетом готов приступить к этой работе. Литература Водолазкина так и рвется на экраны кинотеатров, потому что она кинематографична, вариативна и актуальна, потому что поднимает вечные вопросы. Мне кажется, что идея, которую предложил режиссер Егор Кончаловский требует определенной смелости не только от него, но и от самих актеров», – заявил в видеообращении Хабенский. Съемки начнутся в Санкт-Петербурге 23 января. Ожидается, что фильм будет готов осенью 2024 года.

Компания «Кинобаза» представила подростковый вестерн ТИМУР И ЕГО КОМАНДА. Сюжет одноименной повести Аркадия Гайдара будет перенесен в современность во времена СВО. Главную роль в проекте исполнит Олег Чугунов. Сопродюсером фильма, композитором и автором песен ленты выступает Денис Майданов. По его словам, этот история находится в приоритете для Министерства обороны России. Музыкант уверен, что лента может стать современными НЕУЛОВИМЫМИ МСТИТЕЛЯМИ. Основная целевая зрительская аудитория проекта – 12-18 лет. Съемки начнутся в июне следующего года. Выход ТИМУРА И ЕГО КОМАНДЫ запланирован к 23 февраля 2025 года.



Комедия МОСКВА ПАШКИ ДЕНЕЖКИНА (Кинокомпания «Русское) станет режиссерским дебютом Андрея Мерзликина. Это история о простом парне, основанная на биографии деда актера – по сюжету, главному герою предстоит отправиться из своей деревни в Москву в поисках нового баяна. Съемки пройдут в Вологодской области и в Москве. Сам Мерзликин полагает, что у фильма есть все шансы стать народной комедией.

Компания «Красный квадрат» представила исторический детектив ОХОТА НА ЦАРЯ. Это экранизация одноименного романа Николая Свечина, действие которой будет разворачиваться в 1880 году на ежегодной летней ярмарке в Нижнем Новгороде. Талантливому сыщику Алексею Лыкову придется попотеть, потому что туда с неофициальным визитом должен приехать сам государь-император Александр II, а всю ярмарку заполонили похабные карикатуры на Александра с явным намеком на любовное увлечение императора молодой княжной Долгоруковой. Поиски виновных приводят Лыкова на подпольную типографию террористов-революционеров, которые собираются устроить покушение на царя. Режиссером картины выступит Егор Кончаловский. «Наш фильм о патриотизме, о чести, о достоинстве, в котором очень много параллелей с современностью», – отметил постановщик. Главную роль сыщика исполнит Илья Коробко.

QS Films продолжает свою линейку подростковых историй приключенческой мелодрамой ЛЕТАЮЩИЙ ПАЦАН. Главный герой истории, разворачивающейся в Советском Союзе 1979 года, узнает, что обладает необычным и редким даром – он может летать. С помощью своего таланта Паша решает, что сможет осуществить все свои подростковые мечты: победить в школьном матче, добиться внимания девочки, в которую влюблен, и самое главное – разобраться в тайне смерти своего отца. Режиссером картины выступит Святослав Подгаевский. В дрим-касте на главные роли – Леон Кемстач, Полина Денисова, Юлия Снигирь, Никита Ефремов и Тихон Жизневский. В числе референсов называются СУПЕР 8, ПРИЗРАК и НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ. Съемки пройдут летом 2024 года, а выход картины запланирован на декабрь 2025 года.

Компания LEGIO FELIX представила романтическую комедию МАСЛЕНИЦА. Лента расскажет о девушке, которая мечтает поехать учиться в Китай, но несправедливо проваливается на отборе для программы по обмену. Теперь ее единственная возможность все-таки попасть на учебу за границу – провести масленичную неделю с высокомерным студеном из Китая, познакомив его с нашими традициями провода зимы. Перелом ноги ставит планы Полины под угрозу, но лучшая подруга Оля вызывается помочь: она выдаст себя за Полину и организует вредному китайцу незабываемое погружение в русскую культуру. Сценарий картины написал Илья Куликов в соавторстве с Марией Земляковой. Режиссером картины выступит Виталий Дудник. В дрим-касте на роль Полины – Ксения Трейстер и Дарья Коныжева, а на роль Оли – Василина Юсковец и Валентина Ляпина. Производственный бюджет – 250 млн рублей. Выход картины запланирован весной 2025 года.

Комедия в духе индийского кино КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ от компании «МайВэйСтудия» расскажет о благородном полицейском Рамаше, который вступает в борьбу с хитрым и алчным бандитом Шамаром. В ходе активного противостояния выясняется, что Рамаш и Шамар – братья. Расследование братьев выводит их на след виновника великого пожара, который унес жизни их родителей. Автор идеи и сценария – Демис Карибидис. Съемки фильма от режиссеров САМОИРОНИИ СУДЬБЫ! Миши Семичева и Романа Хана пройдут в Краснодарском крае. Проект находится в активной стадии препродакшна, уже написана вся музыка. Канал «ТНТ» поддержит картину.

АНО «Медиа Юниверсал Ивент» представила военную драму 99-Й про Дагестан 1999 года. В центре повествования – резервная рота ОМОНа под командованием капитана Сергея Головина, которой пришлось неоднократно столкнуться с сепаратистскими бандформированиями банды Басаева. В актерском составе картины – Сергей Марин, Вадим Цаллати, Ирина Пегова. Режиссер – Леонид Пляскин (ЗОЯ). Среди референсов называются ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА, АВГУСТ ВОСЬМОГО, 9 РОТА и ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ. Проект практически готов к съемкам.

Комедия в кавказском стиле на новый лад от компании «МЕМ» ДЕД, которая теперь получила новое название – СТАРЫЙ ОРЕЛ – ВСЕ ЕЩЕ ОРЕЛ – это история о том, как много может сделать один человек, если он знает, чего хочет, делает, что говорит и верит в то, что делает. Режиссером картины выступит Константин Смирнов («Девушки с Макаровым»). Главные роли исполнят Ахсарбек Бекмурзов и Максим Лагашкин. Съемки фильма пройдут в Северной Осетии.

Компания «Новое АТВ» представила байопик БРОДСКИЙ. НЕНАПИСАННЫЙ ДНЕВНИК. Фильм рассказывает о судьбе поэта: его жизни, учебе в Ленинграде, моральном становлении, первых стихах, взаимоотношении с властями, ссылке, подготовке к эмиграции, и, конечно, любви. По словам авторов, это история о том, как рождаются гении. Сейчас идет кастинг и подбор локаций. Среди основных претендентов на главные роли – Федор Федотов и Мария Фомина. Заявленный бюджет фильма – 700 млн рублей. Выход в прокат запланирован на 24 мая 2025 года.

Трагикомедия САМАЯ КРАСИВАЯ от компании «Пик Медиа» – это ремейк одноименного фильма Лукино Висконти. По сюжету, медсестра из Подольска живет обычной жизнью, но искренне верит, что ее дочь станет кинозвездой – девочке выпал шанс сыграть главную роль в кино, а ее мама сделает все, чтобы его не упустить. И какое же горькое разочарование ждет Валю, когда она понимает, что Славе все это совершенно не нужно и что делала все это не для нее, а для себя. Роль Вали исполнит Юлия Пересильд. Также среди уже подписанных на проект актеров – Кристина Бабушкина и Александр Самойленко. Режиссером фильма выступит Соня Карпунина. Съемки пройдут в августе-сентябре 2024 года, а выход фильма в прокат запланирован на 8 марта 2025 года.

«Продюсерский центр «ПРАЙМ» представил историческую драму РОМАНОВЫ: ПРЕДАННОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Авторы обещают показать неизвестные страницы жизни семьи последнего императора. Режиссером картины выступит Василий Чигинский, а консультантами на проекте станут главный специалист ГА РФ, кандидат исторических наук Владимир Хрусталев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Среди претендентов на роль Николая II – Виталий Кищенко и Егор Бероев, а на роль Александры Федоровны – Ксения Кутепова, Ирина Апексимова и Виктория Исакова.

Приключенческая комедия от продюсера Алексея Чадова (НЕ)ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (компания «Рэд Стар Филмс») расскажет о неуверенном в себе парне, который оказывается заперт внутри экзоскелета с искусственным интеллектом. Режиссером картины станет Олег Погодин (КОНЕК-ГОРБУНОК). Фильм рассчитан на широкую семейную аудиторию 6+. Сейчас идет активная фаза девелопмента проекта. «Мы прекрасно понимаем, что если мы будем рисовать робота, то мы никого не удивим. Мы хотим сделать реального робота. Мы хотим некого Робокопа в кадре», – заявил Чадов. В дрим-касте проекта – Глеб Калюжный, Марта Тимофеева, Валентина Ляпина, Ян Цапник, Константин Хабенский, Дмитрий Лысенков. Съемки начнутся летом 2024 года.

Компания «Смарт Фильм» представила семейную комедию МАМА ИЗ ПРОШЛОГО. В центре истории – семнадцатилетняя Ольга, решившая избавиться от нежелательной беременности. Неожиданным образом она переносится из 2005 в 2024 год и оказывается в теле себя, 36-летней матери-одиночки и директора школы Ольги Васильевны. Съемки картины были завершены на днях. Режиссером проекта выступила Анна Курбатова, а главные роли в картине Светлана Ходченкова и Олег Савостюк. Выход семейной комедии запланирован на лето 2024 года.

Историческая драма компании «Телекино» СЛУЧАЙ НА СОЮЗЕ-5 от режиссера Владимира Потапова расскажет об истории полета космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» в 1969 году. Тогда из-за проблем на «Союзе-5» полет и стыковка оказались под угрозой – решить их и спасти экспедицию было поручено космонавтам Борису Волынову и Алексею Елисееву. В дрим-касте на роль Елисеева – Никита Панфилов и Александр Голубев, а на роль Волынова – Виктор Добронравов, Игорь Ботвин, Антон Хабаров и Григорий Антипенко. Отмечается, что фильм будет стилизован под старое кино. В числе референсов называются УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ, ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА и САЛЮТ-7.

«Киностудия им. М.Горького» представила комедию ЗВЕЗДНЫЙ ГЕН. В центре повествования картины – семейная пара, которая не может иметь детей. Когда Денис узнал, что из всех возможных доноров для процедуры ЭКО, его жена выбрала высокого кареглазого мужчину, он потерял покой и решил выяснить – кто же он. Будущим отцом ребенка оказался секс-символ – актер, музыкант и любимец женщин, что только усилило страхи и рефлексию мужчины. Главные роли в картине исполнит реальная семейная пара – Сергей Лавыгин и Мария Луговая. Главным претендентом на роль суперзвезды является Милош Бикович. Сценарий фильма написала Наргиз Багирзаде (ЛЕТОМ АСФАЛЬТ ТЕПЛЫЙ), а режиссером выступит Андрей Никифоров (УМНАЯ МАША).

Драмеди ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ от компании Film Collection – это альманах по рассказам Евгения Гришковца, который рассказывает об известном писателе, решившем навсегда уехать за границу. По дороге в аэропорт он вспоминает четыре ярких эпизода своей жизни, и понимает, что все это – части его личной Родины, и потеряв ее, он потеряет себя. Режиссером фильма выступит Марк Горобец. Кино будет состоять из четырех новелл, поделенных по временам года. В числе референсов авторы называют комедию О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. Рассчитывается привлечь большой актерский состав, в числе которого предварительно заявлены – Игорь Петренко, Владимир Вдовиченков, Филипп Янковский, Роман Курцын, Аглая Тарасова, Виктория Исакова, Екатерина Гусева, Виктория Толстоганова, Евгения Борзых и многие другие. Сам Гришковец является сопродюсером фильма и выступит в качестве закадрового рассказчика истории. Выход ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ запланирован на 2025 год.

Компания «Эго Продакшн» представила байопик КОМАНДИР. Лента основана на реальной истории жизни Геннадия Зайцева – создателя антитеррористического подразделении «Группы «Альфа». В центре повествования фильма окажется один из самых драматичных моментов карьеры генерал-майора – когда в 1988 году во Владикавказе террористы захватили в заложники 32 ребенка, именно под его руководством проходила сложнейшая операция по освобождению. Картина уже снята и сейчас находится на стадии постпродакшна. Главную роль в ней исполнил Кирилл Зайцев. Бюджет – 230 млн рублей, уже было потрачено 180 млн. КОМАНДИР выйдет в прокат 22 февраля 2024.

Заключительным проектом в блоке новых фильмов компаний, не являющихся лидерами, стала сказка АКАДЕМИЯ СНЕГУРОЧЕК от «Экшн Арт Групп». Главная героиня истории – студентка Академии Снегурочек и родная дочка Деда Мороза, которая случайным неумелым колдовством отменяет в нашем мире зиму и Новый год и выпускает на волю злобную Ледяную Ведьму, делая Деда Мороза бесполезным и ворчливым Снежком. У девочки есть всего несколько часов, чтобы расколдовать отца, победить ведьму и вернуть людям праздник. Каст проекта закрыт – главные роли в картине исполнят Даша Верещагина, Равшана Куркова, Сергей Марин и Арам Вардеварян. Режиссер и автор сценария Владислав Рубин отметил в своем видеообращении, что с момента прошлой подачи история была доработана. Сейчас ведется поиск локаций. Запланированный бюджет – почти 400 млн рублей.

Последним блоком питчинга этого года стали картины компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, которые претендуют на дофинансирование. По новогодней приключенческой сказке КОЛОТУН (компания «Зебра») закрыт кастинг (Иван Колесников, Роман Мадянов, Дмитрий Калихов, Павел Деревянко и многие другие), локации, а сам фильм полностью раскадрован. Режиссером выступает Олег Гусев. Первый блок съемок с массовыми сценами под графику должен пройти в конце декабря.

Историческая приключенческая комедия КУЛАЧНЫЙ (компания «МЕМ»), повествующая о необычных приключениях профессионала по кулачным боям и осиротевшего маленького дворянина, уже полностью отснята. Сейчас идет монтажно-тонировочный период. Производственный бюджет картины – 620 млн рублей. Главные роли в фильме исполнили Евгений Ткачук, Марк-Малик Мурашкин, Юлия Хлынина, Андрей Смоляков, Сергей Маковецкий и Даниил Воробьев. Релиз запланирован на осень 2024 года.

Продюсер Роман Борисевич сообщил, что по результатам тест-просмотров романтического фэнтези САМАЯ БОЛЬШАЯ ЛУНА (компания «План 9») зритель дал довольно высокие оценки – особенно женская аудитория и тинейджеры. Фильм Алексея Попогребского уже продан в Латинскую Америку, часть стран Юго-Восточной Азии, а компания Wild Bunch думает взять ленту для некоторых европейских стран. По словам продюсера, байеры на минувшем кинорынке AFM отметили самобытность проекта. Партнером фильма выступит канал ТНТ. Рекламная кампания уже началась – трейлер был прикреплен к ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТУ, ПОСЛЕ: НАВСЕГДА и ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, а также будет продемонстрирован в Новый Год перед ХОЛОПОМ 2 и БРЕМЕНСКИМИ МУЗЫКАНТАМИ. Лента выйдет в прокат 22 февраля 2024 года.

Романтическая комедия АДАМ И ЕВА 2.0 (Продюсерский центр «ГОРАД»), рассказывающая о двух противоположностях, которые остались единственными людьми на планете, уже доснята и сейчас находится на стадии постпродакшна. Главные роли в фильме исполнили Дмитрий Чеботарев и Полина Максимова, а режиссером проекта выступил Илья Фарфель («Бедные Абрамовичи»).

Работа над спортивным байопиком ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (Продюсерский центр «Сделано в «Дело») о полузащитнике московского «Спартака» Федоре Черенкове уже завершена. Картина находится на стадии постпродакшна – необходимо сделать много графики, чтобы максимально достоверно воссоздать исторический образ эпохи. Ожидается, что родная команда окажет поддержку картине.

Военная драма ЛИТВЯК («Студия «28 Панфиловцев») – это байопик о советском летчике-истребителе Лидии Литвяк, которая сражалась в небе Сталинграда в 1943 года, от создателей 28 ПАНФИЛОВЦЕВ. Бюджет фильма – 400 млн рублей, при помощи краудфандинга удалось собрать 48 млн. Фильм частично снят, все недоделанные сцены были раскадрованы на движке Unreal Engine и, благодаря этому, уже был сделан предварительный монтаж. Проект частично поддержал «Фонд Поддержки Военно-Патриотического Кино». Также картина уже продана «Кинопоиску».