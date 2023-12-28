Фонд кино поддержит 20 национальных фильмов

Ранее на питчинге экспертам было представлено 45 проектов

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства и иных организаций кинематографии в целях оказания поддержки производства.

Всего к получению поддержки было утверждено девять национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства:

– БУРАТИНО (ООО «Водород 2011»)

– ВАСИЛИЙ (ООО «Арт Пикчерс Студия»)

– ГОРЫНЫЧ (ООО «Кинокомпания «СТВ»)

– ГУАНТАНАМЕРА (ООО «Централ Партнершип»)

– ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (ООО «Кинокомпания «СТВ»)

– ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (АО «ВБД Груп»)

– ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (ООО «Централ Партнершип»)

– РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»)

– СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8 (ООО «Централ Партнершип»)

Также к получению поддержки было утверждено 11 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства:

– 99-Й (АНО «Медиа Юниверсал Ивент»)

– АВИАТОР (ООО «КИНО ТВ»)

– БЫСТРЕЙ ВРАГА (АО «ВайТ Медиа»)

– ВНИЗ (ООО «Вайс Филмс»)

– КОЛОТУН (ООО «Зебра»)

– ЛИТВЯК (ООО «Студия «28 Панфиловцев»)

– МАМА ИЗ ПРОШЛОГО (ООО «СМАРТ ФИЛЬМ»)

– МОСКВА ПАШКИ ДЕНЕЖКИНА (ООО «КИНОКОМПАНИЯ РУССКОЕ»)

– ПАТРИОТ (ООО «ЭГО продакшн»)

– СПАСЕННЫЙ (ООО «ТПО «РОК»)

– ТИМУР И ЕГО КОМАНДА (ООО «КИНОБАЗА»)

Подробнее о каждом из проектов можно прочитать в нашем материале об очной защите фильмов в Фонде кино.

Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ