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Фонд кино поддержит 20 национальных фильмов

Автор: БК

28 декабря 2023

Ранее на питчинге экспертам было представлено 45 проектов

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства и иных организаций кинематографии в целях оказания поддержки производства.

Всего к получению поддержки было утверждено девять национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства:

– БУРАТИНО (ООО «Водород 2011»)
– ВАСИЛИЙ (ООО «Арт Пикчерс Студия»)
– ГОРЫНЫЧ (ООО «Кинокомпания «СТВ»)
– ГУАНТАНАМЕРА (ООО «Централ Партнершип»)
– ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (ООО «Кинокомпания «СТВ»)
– ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ (АО «ВБД Груп»)
– ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (ООО «Централ Партнершип»)
– РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»)
– СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8 (ООО «Централ Партнершип»)

Также к получению поддержки было утверждено 11 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства:

– 99-Й (АНО «Медиа Юниверсал Ивент»)
– АВИАТОР (ООО «КИНО ТВ»)
– БЫСТРЕЙ ВРАГА (АО «ВайТ Медиа»)
– ВНИЗ (ООО «Вайс Филмс»)
– КОЛОТУН (ООО «Зебра»)
– ЛИТВЯК (ООО «Студия «28 Панфиловцев»)
– МАМА ИЗ ПРОШЛОГО (ООО «СМАРТ ФИЛЬМ»)
– МОСКВА ПАШКИ ДЕНЕЖКИНА (ООО «КИНОКОМПАНИЯ РУССКОЕ»)
– ПАТРИОТ (ООО «ЭГО продакшн»)
– СПАСЕННЫЙ (ООО «ТПО «РОК»)
– ТИМУР И ЕГО КОМАНДА (ООО «КИНОБАЗА»)

Подробнее о каждом из проектов можно прочитать в нашем материале об очной защите фильмов в Фонде кино.

Фото: кадр из фильма ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ

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