Фонд кино провел очную защиту авторской анимации, детских и семейных проектов

Всего на питчинге было представлено 30 фильмов

14 ноября Фонд кино провел питчинг анимационных фильмов, а также российских картин для детской и семейной аудитории. Экспертная комиссия рассмотрит 30 проектов. На получение субсидии претендуют несколько сиквелов игровых и анимационных картин, а также картины, основанные на реальных биографиях.

Первым анимационным фильмом питчинга стала БЕЗУМНАЯ ПЛАНЕТА студии «Союзмультфильм». Проект будет выполнен в сочетании пластилиновой, кукольной анимации и 3D-графики. Сюжет развивается в далеком будущем, когда люди научились делать живые планеты, необходимые для разных целей. Например, Планета-мозг является вселенским суперкомпьютером. Однако Планета Луна-парк сошла с ума и похитила ее настройщика. Теперь Вселенский компьютер предлагает отправить на поиски экипаж галактики Космодурней. В результате временного парадокса команда вновь становится детьми, что отчасти помогает ей в спасении людей. Режиссер — Сергей Меринов, художественным руководителем выступает Алексей Алексеев, автор сценария — Игорь Мельников. Бюджет производства составляет 200 млн рублей при эстимейте дохода от кинопроката на уровне 23,8 млн рублей.

Фантастический проект ЭКСПЕДИТОР представила киностудия «Мельница». Режиссер фильма — Антон Дьяков, продюсеры — Сергей Сельянов и Александр Боярский. Все ресурсы Земли исчерпаны. Космонавтов сменили экспедиторы, которые доставляют сырье из далеких звездных систем. После нескольких путешествий на другие планеты помощник экспедитора Глеб понимает, что они занимаются обычным грабежом. Чтобы спасти жизнь своей матери и свою любовь, Глебу приходится помочь молодой цивилизации планеты Карьер 17. Это первый оригинальный проект «Мельницы» за много лет.

Студия М.И.Р. презентовала анимационный байопик СЛОН о композиторе Сергее Слонимском. В основу фильма лягут личные дневники, собственные детские рисунки композитора и интервью. В картине будет использована музыка Сломинского. Режиссер — Оксана Черкасова.

Одним из короткометражных проектов, презентованных на очной защите, стал мультфильм МОЯ БАБУШКА — РУСАЛКА компании «Шаровая Молния». Режиссер — Нина Бисярина, художественным руководителем выступает Дмитрий Геллер. Главная героиня переживает смерть бабушки. Пробираясь сквозь череду воспоминаний, девушка понимает — кажется, ее бабушка была русалкой. Производственный бюджет проекта составляет 42,9 млн рублей, запрашиваемая у Фонда кино сумма совпадает с размером бюджета.

Студия «ШАР» представила ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ. Режиссером проекта выступает Светлана Андрианова, худрук — Константин Бронзит. Когда город опустевает, у дорожных знаков начинается своя жизнь, как у настоящих людей. Заявленное возрастное ограничение — 18+. Проект совместит в себе натурные съемки и анимацию. Еще один представленный на питчинге проект киностудии — МОРЕ БЫЛО БОЛЬШОЕ Вари Яковлевой. Художественным руководителем фильма выступит Андрей Хржановский. Бюджет производства составляет 57 млн рублей, доходы от проекта оцениваются на уровне 3,380 млн рублей. Фильм расскажет историю девушки Веры и ее молодого человека, между которыми большое-большое море непонимания и одиночества. Каждый пытается идти своим путем, но притяжение друг к другу заставляет менять свою жизнь. Прокат запланирован на 1 сентября 2027 года. «ШАР» также представила проекты, претендующие на дофинансирование. Первым из них стал полнометражный анимационный метр НЕПОКОЙ Леонида Шмелькова. Фильм расскажет историю человека, который застревает в маленьком провинциальном отеле, где происходят странные вещи, и постояльцы исчезают один за другим. Суммарный бюджет производства составляет 116 млн рублей. Выход в прокат запланирован на 2023 год. Планируются досъемки картины. Другой проект студии «ШАР», претендующий на дополнительную поддержку, — ШИКАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЕЖИКОВ Ивана Максимова. Бюджет производства составляет 136 млн рублей. Прокат запланирован на февраль 2027 года. В центре сюжета — приключения ежиков-музыкантов, которые мечтают стать успешной группой. Ради этого они ищут своего кумира — контрабасиста Чучу Родригеса.

Компания 1-2-3 Production представила анимационный фильм ФАНТАСТИЧЕСКАЯ МОЛОДОСТЬ АРИНЫ РОДИОНОВНЫ. Арина отправляется в Лукоморье, чтобы спасти пропавшего отца Родиона. В волшебной стране маленькая воительница собирает команду: Ученого Кота, Царевича Елисея и молчаливого Бельчонка. Все вмести они должны победить Темную Царицу, которая хочет поработить Лукоморье и его сказочных жителей. Вероятно, персонажи сказок Пушкина существовали в реальности. Производственный бюджет — 350 млн рублей, эстимейты кинотеатральных сборов — 400 млн рублей. Запрашиваемая сумма — 350 млн рублей. Планируется также создание франшизы. Маркетинг и реклама пройдут при поддержке ресурсов «Газпром-медиа», в производство холдинг пока не вкладывает свои средства. Релиз запланирован на 2025-2026 гг.

Анимационная студия «РИМ» презентовала картину СЕРАФИМА, которая является продолжением НЕОБЫКНОВЕННОГО ПУТЕШЕСТВИЯ СЕРАФИМЫ. Проект рассказывает историю о мальчике, который остался сиротой. Он начинает жить с деспотичным дядей. Однако настоящую любовь он ощутил в семье девочки Серафимы. Подготовительный этап завершен, компания готова приступать к производству фильма. Бюджет производства — 286 млн рублей, запрашиваемая субсидия — 200 млн рублей. Прокатчиком фильма выступит «Централ Партнершип».

«Арт Анимейшен Студио» представила на питчинге Фонда кино анимационный фильм ЗОЛУШКА Владимира Сакова. В качестве сценариста проекта выступает Вадим Свешников, художник-постановщик — Наталья Фурсова. Стоимость производства — 125 млн рублей, запрашиваемая сумма составляет 85 млн. Эстимейт сборов — 150 млн рублей. Предполагаемый прокатчик — Capella Film. Релиз в кинотеатрах запланирован на 1 января 2026 года.

Проект о современных технологиях представила студия «Водород». Главный герой проекта НА СВЯЗИ — смартфон Айф, который прекрасно живет до того момента, как его 15-летний хозяин влюбляется в девушку. Айф решает любым способом разрушить эти отношения, чтобы вернуть внимание хозяина. В качестве дрим-каста озвучки заявлены Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Сценарную группу возглавляет Андрей Золотарев. Проект будет создан на анимационных мощностях ГК «Рики».

Продюсерский центр «Рики» представил вторую часть анимационного фильма ФИННИК Дениса Чернова. Финник случайно теряет невидимость, и теперь мир домовых оказывается под угрозой. Вместе со своим человеком Кристиной главный герой отправляется на поиски волшебного мага, который поможет ему вернуть невидимость. Производственный бюджет составляет 400 млн рублей. Также, как отметили создатели проекта, уже снят сериал, в основу которого лёг анимационный фильм.

Кинокомпания СТВ презентовала анимационный фильм МАРАКУДА Виктора Глухушина. Сын вождя Маракуда должен стать настоящим воином, но он совершенно не умеет охотиться и разочаровывает отца. Маракуда один отправляется в лес и находит священную птицу Тинк, которая наделяет его даром понимать язык животных и птиц. Маракуда и Тинк с почестями возвращаются домой. Мальчик не знает, что по традиции священную птицу должны принести в жертву для процветания племени. Проект уже продан в ряд стран. Над производством анимационного фильма работает студия «Сказка». Еще один фильм компании СТВ — проект ОПЕРАЦИЯ СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА Алексея Цицилина. Проект является продолжением анимационного фильма ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ И АГЕНТСТВО МАГИИ. Родители принцессы, на которую наложила чары злая колдунья, решили не ждать случайного поцелуя принца. Они обратились в секретную организацию по защите магии. Теперь лучший агент Гретель и ее брат Ганзель должны найти злую колдунью и выведать у нее способ, как немедленно расколдовать принцессу без легенды о поцелуе. Бюджет производства — 400 млн рублей, эстимейт бокс-офиса составляет 230 млн рублей.

Анимационный фильм ОДНАЖДЫ В БОЛЬШОМ компании «Лицензионные бренды» перенесет зрителей в Москву начала ХХ века. Бродячий пес Самсон, убегая от ловцов животных, оказывается в Большом театре. Так главный герой знакомится с собакой примы-балерины, после чего он помогает вернуть похищенное украшение хозяйки.

«Студия 46» презентовала анимационный фильм Я — ОВОЩ. Это второй проект режиссера Дениса Чернова, представленный на питчинге. Растения эволюционировали и создали свою цивилизацию, но радости и горести у них вполне человеческие. Главный герой Коля и его друзья спасают город овощей и фруктов от неминуемой гибели. Преодолев множество препятствий, герои становятся сильнее и мудрее. Предварительное согласие на участие дали Вита Корниенко и Гоша Куценко. Бюджет производства — 211 млн рублей.

«Централ Партнершип» представила картину ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ совместного производства с компанией «Ярко». В семье Динозавровых разлад. Отец – Доктор – занят спасением некогда знаменитого музея палеонтологии. Сын Доктора – Фил – страдает от неразделенной любви, а дочь Линда совсем потерялась в мире компьютерных игр. Всё меняется в тот день, когда семья попадает через секретный портал в доисторический мир. Оказавшись в самых неприятных и опасных условиях, они вынуждены как-то выживать и действовать сообща. Релиз проект запланирован на 27 июня 2025 года. Общий бюджет фильма составляет 355 млн рублей, запрашиваемая сумма — 245 млн.

Студия «Союзмультфильм» на питчинге Фонда кино презентовала анимационный фильм ОРАНЖЕВАЯ КОРОВА. ТАЙНА ЕДИНОРОГИХ. В основе приключенческого проекта — сериал «Оранжевая корова». В день рождения Зо, семейство коров и их близкие друзья Муся и Коля отправляются в приключение — поход по карте сокровищ, которую Папа Бык нарисовал в детстве. К ужасу папы Быка в пути выясняется, что они идут по настоящей карте сокровищ древней цивилизации Единорогих коров и назад дороги нет. Еще один проект студии — анимационный фильм ФОРМУЛА ВОДЫ Артема Минакова, который теперь претендует на дофинансирование. Компания представила рабочие материалы проекта, созданного на игровом движке Unreal Engine 5. Действие фильма развернется на постапокалиптической планете, которая практически полностью покрыта океаном. Запасы питьевой воды оказываются в руках у местного криминального лидера. Главная героиня, 18-летняя девушка Дана, бросает ему вызов, чтобы вода досталась и другим людям.

Питчинг Фонда кино продолжили презентации новых национальных фильмов для детской и семейной аудитории. Компания «Карго» представила проект СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. Давным-давно, на окраине Древней Руси, во время очередной смертельной битвы между Ильей Муромцем и Соловьем-Разбойником безжалостная лавина погребает под собой противников. Много веков спустя, замерзших воинов извлекают изо льда и создают из них стальных бойцов-киборгов. Подростки Егор и Олег становятся проводниками Ильи Муромца, и теперь им вместе предстоит победить Соловья-Разбойника. Роль Илья Муромца сыграет Кирилл Зайцев, роль Соловья-Разбойника исполнит Юрий Колокольников. Бюджет производства — 380 млн рублей.

Кинокомпания «ДОМ 26» презентовала на питчинге Фонда кино картину СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ Эдуарда Бордукова. Семья, где все постоянно друг с другом ругаются, едет на выходные в диджитал детокс отель в Муромском лесу, потому что мама решила, что пара дней без телефонов поможет наладить общение. Как назло, именно в этот день полчища сказочных чудищ начинают материализовываться в реальном мире, и единственное оружие против них – это мобильное приложение. Теперь семье надо объединиться и добыть хотя бы один телефон, чтобы выжить. Дримкаст — Гоша Куценко, Ирина Пегова, Полина Гухман, Глеб Калюжный, Антон Лапенко и Светлана Ходченкова. Прокат запланирован на апрель 2024 года. Дистрибьютор — «Централ Партнершип».

Компания «Кинофест» представила картину СИЛА ВЕТРА. История взросления подростка, его первый и, возможно, самый главный выбор в жизни: пойти за мечтой и свободой или взять на себя ответственность и стать опорой для своей семьи. В числе задействованных актеров — Алексей Серебряков и Дарья Румянцева. Прокат запланирован на октябрь 2024 года. Предварительный прокатчик — «Русский репортаж». Бюджет производства — 85,750 млн рублей. Запрашиваемая сумма — 60 млн рублей.

«КиноФирма» презентовала игровой фильм ИСТОРИЯ С СЫРОМ. Главный герой картины одержим идеей создания собственного сыра, однако у него ничего не получается. Случайно парень узнает, что есть ферма, где можно сделать сыр профессонально. Однако на пути героя встают мыши, живущие на ферме. В проекте планируется задействовать Павла Табакова, Валентину Ляпину, Романа Курцына, Александра Ревву, Александра Робака и Никиту Тарасова.

Кинокомпания «Кугуар» представила на очной защите картину ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ. Размеренную жизнь Андрея, тренера детской хоккейной команды маленького провинциального городка, нарушает новость о том, что единственный в городе ледовый дворец собираются снести. Единственная возможность спасти площадку — победить в турнире по хоккею. У Андрея есть несколько месяцев, чтобы собрать команду и подготовить ее к играм. Отцы маленьких хоккеистов решают сами выйти на лед и побороться за будущее детей. В качестве референсов заявлены фильмы ЛЕД, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ и ЛЕГЕНДА №17. Главную роль исполняет Владимир Яглыч. Также в картине сыграют Полина Гагарина и Юрий Чурсин. Бюджет фильма — 392 млн рублей. Прокат планируется осенью 2023 года.

Подробности продолжения фильма ПАЛЬМА Александра Домогарова мл. на питчинге представила компания «Марс Медиа». Ради семьи Вячеслав Лазарев оставил большую авиацию. Обычную рутину Лазарева и его сына Коли нарушает маленький медвежонок, забившийся в кабину одного из самолетов. Маленький Мансур — как его прозвали Лазарев и остальные — сбежав от браконьеров, привязывается к Лазареву. Съемки начнутся в августе 2023 года, прокат ожидается в декабре 2024 года. В 2022 году запрашивается 250 млн рублей, в 2023-м планируется запросить 50 млн рублей. Бюджет фильма составляет 350 млн рублей.

Компания «Олимп Инвест» презентовала картину УЧИТЕЛЬ Александра Галибина. Двенадцатилетний Максим отправляется на престижный конкурс, но одного таланта оказывается слишком мало для победы. Встреча со старым скрипачом меняет Максима. Референсы — КАРАТЭ-ПАЦАН и ОДЕРЖИМОСТЬ.

Компания «СМАРТ ФИЛЬМ» представила на питчинге Фонда кино семейный приключенческий фильм МОЙ ДИКИЙ ДРУГ Анны Курбатовой. Мальчик Саша спасает из капкана маленького лисенка. Теперь главному герою предстоит не только вылечить животное, но и спасти его от браконьеров. Релиз запланирован на весну 2024 года. Бюджет составляет 120 млн рублей, предполагаемые сборы — 150 млн рублей.

Новогоднюю историю ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ Кирилла Кузина на питчинге презетовала киностудия им. Горького. В жизни юриста Петра Безуглова нет места фантазиям. Его жизнь – одни сплошные правила, которые он неукоснительно соблюдает. Однажды его сын Ванечка находит письма, которые Петя в детстве писал Деду Морозу, и опускает их в новогодний почтовый ящик. Утром все детские желания Безуглова начинают сбываться и в опасности не только сам Петр, но и его семья и, возможно, весь мир! Роли в картине исполнят Наталья Орейро, Риналь Мухаметов, Дмитрий Назаров. Прокат ожидается в 2025 году. Запрашиваемые средства — 690 млн рублей. В числе возможных прокатчиков заявлены компании «АВК’Pro», «Каропрокат», «Вольга» и «Централ Партнершип».

Компания «Фреш-Фильм» представила картину АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: 1812, которая является приквелом фильма 2022 года. Релиз нового проекта запланирован к 100-летию «Артека» в 2025 году. Митя Неверовский – потомок прославленного генерал-лейтенанта Дмитрия Неверовского. Однако для своих родителей Митя – сплошная головная боль. Он не проявляет никакого интереса к учебе, не хочет никем стать, а фраза «и так сойдет!» запросто могла бы стать его девизом. Загадав свое заветное желание у волшебного Дерева в лагере «Артек», Митя переносится аж в 1812 год. В прошлом он встречается со своим много раз прадедушкой, знаменитым генерал-лейтенантом Дмитрием Неверовским, принимает участие в Бородинском сражении и заводит дружбу с юным Сашей Пушкиным. Бюджет картины составляет 145 млн рублей, запрашиваемая сумма — 110 млн.

Киностудия РОК презентовала картину МОЛОДАЯ ЯГА Кима Дружинина. Автор сценария — Наталья Дубовая. В ночь, когда разрушился мост между Миром Живых и Миром Мертвых, на пороге дома у края Дремучего Леса было оставлено дитя. Этим домом является обитель колдовского рода Ягинь, стерегущих рубеж. Найденной девочке дали имя Яра. Через века ее будут помнить как Баба Яга. Продолжила очную защиту Фонда кино презентация картины ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ Ильи Учителя, которая претендует на дофинансирование. Съемки фильма завершены, в настоящий момент идет монтаж. Роли в проекте исполнили Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Сергей Гармаш, Полина Гагарина, Федор Добронравов, Леонид Ярмольник. Прокат запланирован на 2023 год.

Свой крупнобюджетный проект, претендующий на дофинансирование, представила студия Yellow, Black and White. Фильм ЧЕБУРАШКА был проиллюстрирован ранее опубликованным трейлером. Из-за сложностей работы над графикой бюджет картины увеличился на 50 млн рублей. Производственный бюджет — 850 млн рублей. Эстимейт бокс-офиса составляет 1 млрд рублей. Запрашиваемая сумма — 150 млн рублей.

Кинокомпания «Метроном фильм» на питчинге Фонда кино представила фильм ЧУК И ГЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Александра Котта, претендующий на дофинансирование. В качестве иллюстрации картины была представлена фичуретка, ранее показанная на Санкт-Петербургском международном контент-форуме. Бюджет картины изменился из-за дополнительных затрат на декорации и на графику. Производственный бюджет — 201 млн рублей, эстимейт сборов — 300 млн рублей.

Кинокомпания СТВ представила проект ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ Александра Войтинского, релиз которого запланирован на декабрь 2023 года. Дополнительные средства запрашиваются на графическую доработку второстепенных персонажей.

Завершает очную защиту Фонда кино «Студия Метрафильмс» с проектом ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ Дмитрия Высоцкого. Создатели проекта запрашивают у Фонда кино 57,698 млн. Как отмечено во время презентации, часть команды мультфильма вышла из проекта после февраля 2022 года, оставшаяся часть при этом повысила свои рабочие ставки. В итоге картина была выпущена в российских кинотеатрах в срок — летом 2022 года, однако планы по реализации на международной арене не были достигнуты. Планируется полученную от Фонда субсидию вложить в разработку второй полнометражной работы про зимние приключения семьи котов. Премьера состоится зимой 2024-2025 гг.