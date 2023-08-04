Очная защита фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, в Фонде кино. Часть 1

Суммарно экспертам презентовали 53 проекта. В первой части рассказано о 26 фильмах

3 августа Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, которые не являются лидерами кинопроизводства.

Компания ID Production представила фантастическую драму ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ Александра Фомина с Никитой Ефремовым в главной роли. По сюжету, рекламщик Даня всегда откладывает все на завтра и живет лишь мечтами о светлом будущем. Ради этого он терпит день сегодняшний, работая на нелюбимой работе и живя с нелюбимой девушкой. Но однажды у Дани от перенапряжения случается разрыв аневризмы, и он впадает в кому. Даня оказывается в загробном мире, напоминающим аэропорт. Даня еще жив, казалось бы, есть шанс вернуться, но у героя появляется соблазнительная цель – попасть в рай. Однако, по предварительной оценке грехов, – Дане место в аду. У героя есть не так много времени, чтобы исправить эту ситуацию. Фантастические сцены планируют снимать на фоне LED-экранов. За компьютерную графику отвечает CGF Company. Референсами называют фильмы ТАЙНА КОКО, ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ, РОДНЫЕ. Продюсерами картины выступают Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко. Бюджет фильма увеличился по сравнению с прошлым годом и теперь составляет 360 млн рублей. В Фонде кино запрашивают 250 млн рублей. Маркетинговый бюджет составит 80 млн рублей. Эстимейт сборов — 450 млн рублей. Еще 100 млн рублей принесет реализация онлайн-прав. Прокатом картины займется компания «Атмосфера Кино», в качестве партнера выступит телеканал «Россия 1», Okko, KION.

«Аура-Медиа» презентовала исторический художественно-документальный фильм ИМПЕРАТРИЦЫ Андрея Кравчука, продолжение картины ПЕТР I. ПОСЛЕДНИЙ ЦАРЬ И ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР. После смерти Петра Великого начинается эпоха дворцовых переворотов – время интриг и борьбы за власть. За престол Российской Империи идет настоящее противостояние, и никто не рассматривает кандидатуру юной Елизаветы. Лента покажет, как менялась империя вместе со сменой глав государства. Почему продолжить дело Петра I для многих оказалось непосильной задачей? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место в истории? В картине снимаются Юлия Пересильд, Иван Колесников, Игорь Гордин, Ксения Утехина, Анастасия Талызина, Мария Пересильд, Анна Уколова, Павел Ворожцов. Продюсируют Иван Голомовзюк, Лили Шерозия, Петр Шахлевич. Съемки фильма практически завершены. Производством картины также занимается 1-2-3 Production. «Централ Партнершип» выпустит картину 26 октября 2023 года.

Компания «Вайс Филмс» рассказала об остросюжетном триллере ВНИЗ Марюса Вайсберга. По сюжету, представители «золотой молодежи» Марина и Антон вместо отъезда на Мальдивы на медовый месяц оказываются в застрявшем на 12-м этаже высотного здания лифте вместе со странным мужчиной в форме охранника, который подстроил поломку лифта, жаждет справедливой мести и устраивает над ребятами кровавую расправу. Главные роли исполнят Александр Петров, Александра Бортич и Владимир Машков. Продюсирует Юргис Бальчюнас. По словам создателей, 80% фильма происходит в замкнутом пространстве лифта. Референсами называют ТЕЛЕФОННУЮ БУДКУ, ВЫШКУ, ПОГРЕБЕННОГО ЗАЖИВО. Марюс Вайсберг уверен в высоком коммерческом потенциале картины, поскольку, в отличие от стандартных триллеров, это история любви. Фильм выпустит «Централ Партнершип» в 2025 году.

Создатели комедии ЗА ПАЛЫЧА!, киностудия «Викинг», презентовала военную картину МАРГЕЛОВ, еще один фильм о ВДВ, на этот раз байопик об основателе воздушно-десантных войск, Василии Маргелове. В ленте расскажут о бое на льду Ладоги в ноябре 1941 года при попытке прорыва блокадного кольца Ленинграда и о десантировании в 1973 году боевой бронированной машины с двумя членами экипажа на парашютно-платформенных средствах. Режиссером станет Максим Боев. Автор сценария ­– Андрей Рубанов, Максим Боев. Продюсер и худрук ­– Андрей Кравчук. Референсами называют фильмы ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ, СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА, ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ, СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА. У Фонда кино запрашивают 600 млн рублей. Проект поддержит Министерство обороны и телеканал «Россия 1».

Компания «Геосфера-1» представила мистический детективный триллер СПРАВЕДЛИВОСТЬ Арсения Герасимова, режиссера F20. По сюжету, в 2030 году успешный инвестиционный менеджер Евгений получает от таинственного Почтальона фотографии, на которых запечатлены события двадцатилетней давности. Будучи подростком, он жил у бабушки в деревне под Донецком, спасаясь от войны. Вместе с друзьями он стал соучастником страшного преступления, которое скрыл и о котором никому не рассказывал. Фотографии начинают получать члены семьи, начальство на работе. Жизнь Евгения начинает стремительно разрушаться: жена уходит, его увольняют, а друг детства погибает на его глазах. В дримкасте – Денис Шведов, Полина Гагарина, Евгений Ткачук. Продюсирует Роман Свиридов. Визуальным референсом называют сериал «Настоящий детектив», по протагонисту – фильм КОЛЛЕКТОР, по жанру – ИСЧЕЗНУВШУЮ, по сюжету – Я ТОЖЕ ХОЧУ и ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ. Фильм планируется снимать в Донецке, Москве и Московской области. Бюджет производства составляет 50 млн рублей. В прокате планируют собрать 80 млн рублей. Предварительные договоренности о покупке прав на фильм есть с онлайн-кинотеатром Wink.

Кинокомпании «Эклектика» и «Интеграция» представили исторический приключенческий детектив КРАЖА В ЭРМИТАЖЕ Евгения Бедарева. Действие картины разворачивается в современном мире и в XIX веке. Искатель сокровищ Тим получает предложение украсть картину из Эрмитажа, которая является проводником к легендарным сокровищам Дома Романовых. В XIX веке архитектор Огюст Монферран был хранителем императорской тайны. Разгадку предположительно можно найти в его сооружениях – ­Эрмитаже, Александровской колонне, подземельях Исаакиевского собора. В фильме будет сниматься Сергей Маковецкий. В дримкасте — Риналь Мухаметов, Любовь Аксенова, Глеб Калюжный, Карина Разумовская. Продюсеры – Александр Хачко, Юрий Гинзбург, автор сценария – Евгений Бедарев. По предыдущим питчингам известно, что бюджет фильма составляет 113 млн рублей без учета затрат на постпродакшн.

Кинокомпания «Дока» рассказала о биографической драме с элементами психологического триллера ДЕМОН о трагическом поединке художника с темными силами своего разума. Автором сценария и режиссером заявлен Эдуард Жолнин, известный по фильму ЗЕМУН. Картина расскажет о работе Михаила Врубеля над картиной «Демон поверженный», которая приводит художника к душевному помешательству и болезненным галлюцинациям. Главную роль исполнит Тимофей Трибунцев. Продюсером выступает Лариса Олейник.

«Зебра» представила семейную приключенческую сказку КОЛОТУН. Режиссером выступает Олег Гусев, продюсером – Юлия Соболевская. По сюжету, семья Снегиревых готовится в последний раз встретить вместе Новый год, после которого родители расскажут Роме о разводе. По пути на грустный праздник их машина проваливается в параллельный мир, и герои случайно освобождают из заточения злого волшебника Колотуна, а Рома похищает силу волшебного артефакта – Хронотрона. Теперь чтобы спасти Рому, Новый год и будущее обоих миров, Снегиревым предстоит сразиться с Колотуном. Но для победы им придется вспомнить, каково быть настоящей дружной семьей. Бюджет производства – 420 млн рублей, ожидаемые сборы – 450 млн рублей. Бюджет проката ­– 80 млн рублей.

Кинокомпания «ЗУМ Продакшн» презентовала фантастический триллер ПЫЛАЮЩИЙ Михаила Морскова. По сюжету, популярный актер Андрей Макарский находится на вершине своей карьеры. Красивый, талантливый, успешный, он пользуется обожанием публики и перед ним открываются любые двери. Однако все меняется, когда в порыве эмоций он совершает необдуманный поступок и попадает в аварию. В результате облик Андрея меняется. Обгоревший, с изуродованным лицом, герой теряет статус суперзвезды кино. От него отворачиваются коллеги и друзья, а сам он окончательно рвет все связи и закрывается в своем особняке. Продюсеры – Владимир Маслов и Василий Григолюнас. Съемки фильма начались.

«Инфинити контент» представила фантастический триллер ОН Евгения Корчагина о взаимоотношениях человека и искусственного интеллекта. Главная героиня в исполнении Кристины Асмус арендует на берегу моря «умный дом» мечты. Она приезжает в особняк, где невероятно приятный мужской голос рассказывает обо всех прелестях дома и, как человек, поддерживает беседу. На следующий день забота дома начинает напоминать ухаживание мужчины. А когда героиня собирается выйти на прогулку, дом заявляет, что никуда ее не выпустит – все что ей нужно для счастья он обеспечит внутри. Референсами называют фильмы ПАССАЖИРЫ и ОНА. Продюсеры – Олег Асадулин, Кристина Асмус, которая также является соавтором сценария. Нейросеть была использована для создания изображений к презентации. Далее с ее помощью будут созданы раскадровки, превизуализация проекта, также ИИ будет использован на постпродакшне, в частности, при создании голоса «умного дома» и музыки. Релиз запланирован на 2024 год.

Кинокомпания братьев Андреасян представила военную драму ВОЙНА И МУЗЫКА Сарика Андреасяна. По сюжету, трое армянских друзей отправляются на фронт. Их объединяет музыка, любовь к которой они пронесут через всю войну от учебки под Воронежем до развалин рейхстага в Берлине. Захватив с с обой музыкальные инструменты, герои играют не только чтобы поддежать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить лейтмотив Победы. В фильме снимается Павел Прилучный, Михаил Тарабукин, Грант Тохатян, Олег Каменщиков, Евгений Шириков, Алексей Кирсанов. Один блок съемок картины завершен. Референсами называют фильмы ОТЕЦ СОЛДАТА, ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ, БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ. Релиз запланирован на 2025 год.

Кинокомпания «Кинодом» презентовала лирическую комедию, роуд-муви ОБЕ ДВЕ с Кристиной Асмус в главной роли. Режиссером выступает Владимир Котт. Как отметил продюсер картины Сергей Бобза, именно они с партнерами придумали и разработали для YBW ПОЕХАВШУЮ, и поэтому решили продолжить тему с роуд-муви. По сюжету, дерзкая 14-летняя Глаша живет с бабушкой в Шуе и мечтает стать режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять ее старшая авторитарная тетка. Однако свободолюбивая Глаша сбегает от нее в Москву к младшей тете. По воле обстоятельств они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих. В фильме также снимаются Кирилл Кяро, Валентина Мазунина, Таисия Калинина. Съемки проекта начались. Референсами называют фильмы ПОЕХАВШАЯ, ДОРОГОЙ ПАПА, ЗАВТРАК У ПАПЫ. «Каропрокат» выпустит фильм 7 марта 2024 года.

Кинокомпания «Апрель» представила черную комедию ОДИССЕЯ 1992. Авторами сценария и режиссерами выступают Илья Хотиненко и Святослава Сагунова. Действие происходит в 1992 году. Советского Союза больше нет, но и никакой альтернативы ему тоже нет. Наступила эпоха дикого капитализма, где каждый сам по себе и сам за себя. Два «брата» Скрипач и Морозко собирается вернуть себе власть над городом, объединившись со всеми существующими силами. До недавнего времени Скрипач был главным авторитетом в городе. Но после загадочной смерти их друга Беза город захватил Мельник, безжалостный бандит, уничтожающий все на своем пути. В фильме будут сниматься Владимир Вдовиченков, Андрей Мерзликин, Гарик Сукачев, Михаил Полицеймако, Никита Кологривый. Продюсируют Дмитрий Николенко, Илья Хотиненко. Создатели собираются запустить целую вселенную про 90-е. Сценарий сиквела уже готов. Также написан сценарий 16-серийного сериала, которым заинтересовался «Кинопрайм». В прокате планируют собрать 350 млн рублей.

Кинокомпания «Лунапарк» рассказала о музыкальном драмеди ХОЙ! о группе «Сектор Газа». Режиссером выступает Владимир Щегольков. По сюжету, в 1984 году будущий лидер группы «Сектор Газа» Юра Клинских возвращается из армии в родной Воронеж и застает город изменившимся: панки, металлисты и рокеры заполонили улицы, а в городе открывается рок-клуб. Юра создает свою группу и обращает на себя внимание директора местного рок-клуба, который настаивает на том, чтобы Юра записал альбом. После успешного концерта он становится Хоем и записывает сразу два альбома, которые тут же расходятся по СССР. Продюсер – Дмитрий Нелидов.

Красноярская кинокомпания «Мечта» представила спортивную драму В ПОТОКЕ ТРЕХ СТИХИЙ Ирины Гобозашвили. По сюжету, профессиональный прыгун в воду потерял мотивацию, так как мечтал завершить свою карьеру на Олимпиаде, но всех российских спортсменов не допустили до нее. На соревнованиях по клифф-дайвингу в Крыму он встречает своего партнера по прыжкам. Спустя шесть лет бывшим друзьям предстоит совместно ввязаться в неприятности, найти из них выход и, возможно, воскресить старый дуэт. В фильме снимались Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков. Продюсеры – Евгений Черных, Станислав Дружинин. Референсами называют ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ! НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ, ПРЫЖОК. Съемки фильма завершены. Прокат запланирован на декабрь 2023 года.

Кинокомпания «Стелла» представила семейное фэнтези БЛИЗНЕЦЫ Саши Парацелс. По сюжету, десятилетние близнецы постоянно ссорятся между собой – делят лидерство и соревнуются кто же из них умнее. В Новогоднюю ночь близнецы находят загадочную тетрадь с таинственными записями и по беспечности зачитывают их, а на утро 1 января обнаруживают, что их родители волшебным образом превратились в двухгодовалых малышей. Теперь им предстоит взять на себя заботу о своих родителях, бороться с их проказами и вернуть все обратно. Продюсер – Федор Попов.

Вторым проектом «Стеллы» стал приключенческий детектив КАПИТАН УЛИТКА. По сюжету, на семейном отдыхе в Крыму десятилетний Проша срывает контрабанду бриллиантов, спасает родителей от развода и снимает выдающуюся серию видеоблога о своей огромной экзотической улитке. Референсы – ОДИН ДОМА, АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. Бюджет производства – 208 млн рублей, эстимейты на сборы – 500 млн рублей. Бюджет проката – 20,8 млн рублей.

Киностудия «Вертикаль» представила приключенческую мелодраму КРУЗЕНШТЕРН. РЕГАТА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ. Режиссером заявлен Александр Богуславский. Худрук – Николай Лебедев. Продюсер – Екатерина Маскина. По сюжету, в ходе международной регаты команда парусника «Крузенштерн» спасает жизнь курсантке с польского судна и с отставанием в 48 часов пытается выиграть гонку через Атлантику. Референсы – СНЕГИРЬ, ЛЕДОКОЛ, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ. В дримкасте заявлены Сергей Гармаш, Анастасия Красовская, Егор Бероев. Стоимость производства – 500 млн рублей, запрашивают 300 млн рублей. Расходы на прокат и маркетинг – 100 млн рублей. Эстимейты на сборы – 1,5 млрд рублей. Прокатчиком фильма станет НМГ Кинопрокат. Заинтересованность в партнерстве по проекту выразил телеканал «Россия 1».

Компания «Сделано в «ДЕЛО» презентовала спортивный байопик об игроке «Спартака» ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ дебютанта Николая Акелькина. По сюжету, лучший футболист страны Федор Черенков мечтает сыграть на Чемпионате мира, но главный тренер сборной отцепляет его из команды из-за психологических проблем. Ради своей семьи и болельщиков, герой, научившись жить со своей проблемой возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим. В фильме снимаются Николай Фоменко, Борис Щербаков, Игорь Петренко. Съемки начались в июле и продлятся до конца октября. Референсами называют ЛЕГЕНДУ №17, ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, СТРЕЛЬЦОВА. Продюсер – Илья Казаков. Бюджет – 600 млн рублей, запрашивают 300 млн рублей. В прокате планируют собрать 800 млн рублей. «Централ Партнершип» выпустит картину в конце 2024 года.

Компания «Кугуар» представила семейный спортивный фильм ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ Андрея Булатова. Картина расскажет о команде отцов игроков детской хоккейной команды, принимающей участие в любительском турнире, чтобы сохранить городской Ледовый дворец. Главные роли исполнили Алексей Бардуков, Михаил Пореченков, Полина Гагарина и Юрий Чурсин. Продюсер – Екатерина Михайлова. Большая часть фильма отснята. Релиз запланирован на 23 ноября 2023 года. ТВ-премьера состоится на СТС, онлайн – «Иви», Okko, «Кинопоиск».

Продюсер Алексей Лихницкий рассказал о приключенческой комедии ЖИВАГА Адильхана Ержанова. Духоподъемную историю о том, что можно, имея все атрибуты успешной жизни, быть абсолютно «мертвым», а можно, не имея ничего, жить на полную катушку. По сюжету, аферист Иван попадает в тиски между полицией и контрабандистами. Полиция отбирает у него товар, за который контрабандисты уже заплатили. Пытаясь расплатиться с контрабандистами, Иван ввязывается в опасную авантюру. Он должен привезти из Узбекистана некий товар. Для этого под видом лечения у узбекского шамана он берет из хосписа больного старика, которому осталось жить две недели. По плану героя, после кончины старика он использует его гроб как контейнер для перевозки контрабанды. В ходе путешествия Иван неожиданно для себя открывает невероятное жизнелюбие старика, что полностью меняет его жизненные ориентиры. На главные роли рассматривают Тихона Жизневского или Даниила Воробьева, Владимира Машкова или Сергея Маковецкого. За производство отвечает компания «Лихо». Бюджет проекта составляет 250 млн рублей, запрашивают 175 млн рублей. Съемки запланированы на весну 2024 года в Узбекистане. Релиз намечен на октябрь 2025 год.

Кинокомпания «Мастерская» представила исторический экшн АНГЕЛЫ ЛАДОГИ Александра Котта. Фильм расскажет об одном из малоизвестных фактов блокады Ленинграда: использовании для передвижений по замерзшей акватории Ладожского озера буеров – легких парусных платформ, поставленных на коньки. Молодые ленинградские яхтсмены с первых дней войны встали на защиту родного города. Именно они на буерах помогли проложить «Дорогу жизни», вывозили по льду Ладожского озера из блокадного Ленинграда больных и раненых детей, перевозили грузы и обеспечивали безопасность полуторок, идущих по «Дороге жизни». Референсы – ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ, СТАЛИНГРАД.

«Медиа Юниверсал» рассказала о военной драме 99-Й Леонида Пляскина. По сюжету, резервная рота ОМОНа была отправлена в пограничные села, через которые проходили ключевые транспортные узлы, связывающие самопровозглашенную республику Ичкерию с Дагестаном. Задачи были просты – усилить дагестанскую милицию в патрулировании села и отсвечивать шевронами для общего спокойствия. Однако второе вторжение сепаратистских бандформирований в Дагестан было совершено именно через их село на следующий день после теракта в Буйнакске 4 сентября 1999 года. Сто человек почти на сутки остановили две тысячи вооруженных боевиков, что позволило перехватить инициативу федеральным силам. В фильме будут сниматься Сергей Марин, Никита Павленко, Ирина Пегова. Продюсерами выступают Ибрагим Магомедов, Бинке Анисимов, Евгений Мишиев, Софья Митрофанова. К съемкам планируется приступить в сентябре. Референсы – ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА, 9 РОТА, АВГУСТ ВОСЬМОГО, ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ. В прокат картину выпустит «Централ Партнершип». Эстимейт на сборы – 400-500 млн рублей.

Компания «Мирфильм» представила триллер АНОМАЛИЯ Павла Лунгина. Молодой харизматичный священник отец Михаил отправляется в картине в соседний приход, где творятся недобрые дела. Приехав в деревню, стоящую в природно-аномальной зоне на горящих торфяниках, отец Михаил становится свидетелем странных ритуалов, которые проводит в храме местный священник, и начинает разбираться в происходящем. Референсы – ОСТРОВ, по стилистике – «Твин Пикс». Продюсер – Рафаел Минасбекян. Бюджет производства – 250 млн рублей, запрашивают 175 млн рублей. Эстимейты по прокату – 110 млн рублей. На большие экраны картину выпустит «Централ Партнершип» 20 ноября 2025 года.

«Монументал вижн» презентовала российско-индийский проект МИССИЯ «ГАНГ» Виктора Конисевича и индийского режиссера Aditya Dhar. По сюжету, студентка из Индии Алия и ее друзья проходят обучение в украинском городе Сумы, получая врачебные профессии. После начала специальной военной операции России индийские студенты получают распоряжение посольства вернуться на родину. Однако украинские националисты устраивают в Сумах беспорядки и начинают охоту за иностранными студентами. После обращения правительства Индии за помощью российские военные выполняют особую миссию по эвакуации индийских студентов из захваченного «азовцами» города. Продюсеры – Сергей Егошин, Михаэль Шлихт и Дмитрий Пристансков. Производственный бюджет — 526 млн рублей, у Фонда запрашиваю 229,7 млн рублей. Эстимейт по сборам в России — 316 млн рублей. «Централ Партнершип» выпустит картину 23 января 2024 года. Одновременно состоится релиз в Индии.

Компания «Наше кино» представила фантастическую семейную комедию ЖДУН Дмитрия Суворова, съемки которой стартуют в сентябре. По сюжету, космический корабль Ждуна во время метеоритного дождя терпит крушение и падает в лесу в районе Абрау-Дюрсо, где его находит любознательный мальчик Никита. Его семье предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, мечтающего завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой. А Ждуну предстоит заново научить семью Семеновых слышать и понимать друг друга, и доказать, что в чрезвычайной ситуации даже обычный человек может стать супергероем. Роли родителей исполнят Виктор Хориняк и Ольга Медынич, бизнесмена – Ян Цапник. Создатели планируют развивать франшизу. «Наше кино» выпустит картину в прокат.