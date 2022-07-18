Объявлен список фильмов, которые лидеры производства представят на питчинге Фонда кино
«Холоп 2», «Кракен», «Сто лет тому вперед» и другие потенциальные блокбастеры
20 июля в большом зале МИА «Россия сегодня» Фонд кино проведет очную защиту национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства. Начало — в 11:00 мск. Всего компании представят 17 проектов.
Для участия необходимо предварительно получить аккредитацию и предъявить паспорт.
Расписание очной защиты:
|
№
|
Компания-заявитель
|
Время
|
Название кинопроекта
|
1
|
ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»
|
11:00 - 11:16
|
КРАКЕН
|
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|
2
|
ООО «1-2-3 Продакшн»
|
11:16 - 11:24
|
ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ
|
3
|
ООО «Арт Пикчерс Студия»
|
11:24 - 11:40
|
КРЫСОЛОВ
|
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|
4
|
ООО «Базелевс»
|
11:40 - 11:48
|
КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 2
|
5
|
АО «ВБД Груп»
|
11:48 - 11:56
|
ХОЛОП 2
|
6
|
ООО «Водород 2011»
|
11:56 - 12:04
|
СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|
7
|
АО «Дирекция Кино»
|
12:04 - 12:28
|
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
|
БЕЙРУТ
|
МОМЕНТ ИСТИНЫ
|
8
|
ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ»
|
12:28 - 12:44
|
МАСТЕР И МАРГАРИТА
|
МИРА
|
9
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
12:44 - 12:52
|
КЛИПМЕЙКЕРЫ
|
10
|
ООО «Централ Партнершип»
|
12:52 - 13:16
|
ПРАВЕДНИК
|
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА
|
ПРОРОК