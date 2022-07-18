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Объявлен список фильмов, которые лидеры производства представят на питчинге Фонда кино

Автор: БК

18 июля 2022

«Холоп 2», «Кракен», «Сто лет тому вперед» и другие потенциальные блокбастеры

20 июля в большом зале МИА «Россия сегодня» Фонд кино проведет очную защиту национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства. Начало — в 11:00 мск. Всего компании представят 17 проектов. 

Для участия необходимо предварительно получить аккредитацию и предъявить паспорт.

Расписание очной защиты:

Компания-заявитель 

Время 

Название кинопроекта 

1

ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» 

11:00 - 11:16

КРАКЕН

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

2

ООО «1-2-3 Продакшн» 

11:16 - 11:24

ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ

3

ООО «Арт Пикчерс Студия» 

11:24 - 11:40

КРЫСОЛОВ

ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА

4

ООО «Базелевс» 

11:40 - 11:48

КРАСНЫЙ ПРИЗРАК 2

5

АО «ВБД Груп» 

11:48 - 11:56

ХОЛОП 2

6

ООО «Водород 2011» 

11:56 - 12:04

СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

7

АО «Дирекция Кино» 

12:04 - 12:28

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

БЕЙРУТ

МОМЕНТ ИСТИНЫ

8

ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» 

12:28 - 12:44

МАСТЕР И МАРГАРИТА

МИРА

9

ООО «Кинокомпания «СТВ» 

12:44 - 12:52

КЛИПМЕЙКЕРЫ

10

ООО «Централ Партнершип» 

12:52 - 13:16

ПРАВЕДНИК

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

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