Объявлен список фильмов, которые лидеры производства представят на питчинге Фонда кино

«Холоп 2», «Кракен», «Сто лет тому вперед» и другие потенциальные блокбастеры

20 июля в большом зале МИА «Россия сегодня» Фонд кино проведет очную защиту национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства. Начало — в 11:00 мск. Всего компании представят 17 проектов.

Для участия необходимо предварительно получить аккредитацию и предъявить паспорт.

Расписание очной защиты: