Фонд кино поддержит два национальных фильма в прокате в IV кв. 2023 – I кв. 2024 года
Автор: БК
24 ноября 2023
Ими стали «Холоп 2» и «Конец славы»
Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку на возвратной основе проката национальных фильмов, выходящих в прокат в 4 квартале 2023 года и 1 квартале 2024 года.
Всего к получению поддержки было утверждено два проекта компании Yellow, Black and White – ХОЛОП 2 Клима Шипенко (дата выхода – 1 января 2024 года) и КОНЕЦ СЛАВЫ Марюса Вайсберга (дата выхода – 25 января 2024 года).
Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2
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