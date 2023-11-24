Фонд кино поддержит два национальных фильма в прокате в IV кв. 2023 – I кв. 2024 года

Ими стали «Холоп 2» и «Конец славы»

Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку на возвратной основе проката национальных фильмов, выходящих в прокат в 4 квартале 2023 года и 1 квартале 2024 года.

Всего к получению поддержки было утверждено два проекта компании Yellow, Black and White – ХОЛОП 2 Клима Шипенко (дата выхода – 1 января 2024 года) и КОНЕЦ СЛАВЫ Марюса Вайсберга (дата выхода – 25 января 2024 года).

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2