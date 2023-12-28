Фонд кино поддержит прокат семи национальных фильмов на условиях однопроцентной возвратности

Ленты выходят на экраны в период с 26 декабря 2023 года по 31 марта 2024 года

Фонд кино завершил процедуру отбора на поддержку проката национальных фильмов, выходящих в прокат в период с 26 декабря 2023 года по 31 марта 2024 года, на условиях однопроцентной возвратности.

По результатам проведения процедуры отбора к получению поддержки было утверждено семь национальных фильмов:

– БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»)

– ВОЗДУХ (ООО «МЕТРАФИЛЬМС»)

– ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (ООО «ТПО «РОК»)

– ЛЁД 3 (ООО «Арт Пикчерс Студия»)

– МАСТЕР И МАРГАРИТА (ООО «ММЕ»)

– ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (ООО «Кинокомпания Альянс»)

– ХОЛОП 2 (АО «ВБД Груп»)

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА