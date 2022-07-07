Фонд кино начинает прием заявок на поддержку детских и семейных фильмов, а также анимации

Подать проект можно до 8 августа

Фонд кино с 7 июля открывает прием заявок на поддержку производства на безвозвратной основе национальных фильмов для детской и семейной аудитории, а также уникальных авторских национальных анимационных фильмов ведущих российских режиссеров-мультипликаторов в 2022 году. Подать проект можно до 8 августа.

В сообщении ведомства отмечено, что на участие в отборе на поддержку производства фильмов для детской и семейной аудитории при первичном обращении за поддержкой фильма принимаются заявки исключительно на игровые фильмы. Исключение — на дофинансирование могут быть заявлены в том числе анимационные национальные фильмы, ранее получавшие поддержку Фонда кино в качестве фильмов для детской и семейной аудитории.

Соответствующий приказ, а также порядок и условия проведения отбора опубликованы на официальном сайте Фонда кино.

Также с 7 июля начинается прием заявок на поддержку анимационных фильмов в 2022 году. Ведомство обращает внимание, что заявки на поддержку игровых фильмов приниматься не будут. Подробная информация — на сайте Фонда.

Сроки приема заявок: заявки на поддержку за счет средств, источником которых являются субсидии (поддержка на безвозвратной основе) — с 7 июля 2022 года по 8 августа 2022 года (включительно); заявки на поддержку за счет средств Фонда кино (поддержка на условиях стопроцентной возвратности) — с 7 июля 2022 года по 8 августа 2022 года (включительно)