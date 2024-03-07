Адам Сэндлер стал самым высокооплачиваемым голливудским актером в 2023 году

Актер смог заработать $73 млн

Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров прошлого года. Издание отмечает, что при создании десятки учитывались лишь гонорары в сфере кино и телевидения, без учета сторонних бизнесов.

Первое место занял Адам Сэндлер, заработавший в 2023 году $73 млн, благодаря своему эксклюзивному контракту с Netflix и успешному стендап-туру.

На второй строчке оказалась Марго Робби с результатом в $59 млн, что неудивительно после успеха БАРБИ и триллера СОЛТБЕРН, где она выступила в качестве продюсера.

Бронза досталась Тому Крузу ($45 млн). Большей части своих доходов он обязан новому фильму франшизы МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА, стриминговым отчислениям с ТОП ГАНА: МЭВЕРИК и недавнему соглашению с Warner Bros.

На четвертом и пятом месте расположились Райан Гослинг и Мэтт Деймон (по $43 млн каждый) – отмечается, что последний не только получил продюсерские отчисления от продажи ленты AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК на Amazon, но и заработал $4 млн за роль второго плана в ОППЕНГЕЙМЕРЕ (плюс процент со сборов).

Шестое место досталось Дженнифер Энистон ($42 млн), которая уже не первый год получает внушительные отчисления с сериала «Друзья». Тем не менее, это не единственный источник дохода актрисы – сериал Apple TV+ «Утреннее шоу» принес ей по $2 млн за серию в 2023-м.

На седьмом месте и восьмом месте оказались Леонардо Ди Каприо и Джейсон Стейтем с результатом в $41 млн каждый. Девятое место досталось Бену Аффлеку ($38 млн) – во многом, благодаря байопику AIR: БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК и рекламному контракту с сетью кофеен Dunkin’ Donuts.

Замкнул десятку Дэнзел Вашингтон, сумевший заработать в прошлом году $24 млн.

Фото: кадр из фильма ПРОРВАТЬСЯ В НБА