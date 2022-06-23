В Красноярском крае завершился Международный форум кинопроизводителей

Мероприятие проходило с 20 по 22 июня

В Красноярском крае завершил работу Международный форум кинопроизводителей, который проходил с 20 по 22 июня 2022 года. Мероприятие стало одним из крупнейших событий в России в области развития региональной киноиндустрии.

В рамках форума российские и зарубежные кинорежиссеры, продюсеры, представители кинокомпаний и телекомпаний собрались, чтобы обсудить задачи и проблемы кинопроизводства. В работе форума приняли участие Губернатор Красноярского края Александр Усс, министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, Председатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов, оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, генеральные продюсеры кинокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко и Сергей Щеглов, президент группы компаний «Приор» Родион Павлючик и другие. Суммарно на кинофорум приехали около 30 участников и экспертов.

В первый день работы форума прошёл круглый стол на тему «Красноярский кинорегион: особенности, решения, перспективы». Заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин рассказал о развитии кино в регионе в советский и постсоветский период, а также в настоящее время: «С 2014 года мы выделяем гранты на кинопроизводство документального кино – сначала размер их составлял три миллиона рублей, а в последние три года сумма увеличилась до 10 миллионов. Отдельное внимание в крае уделяется кинообразованию, например, выпускники Сибирского института искусств имени Дмитрия Хворостовского уже активно работают по направлению кино, в том числе и в столице. Есть сценарные мастерские, а с сентября этого года на базе Красноярского художественного училища им. В.И. Сурикова начинает работу студия анимации, программа которой пока рассчитана на два года», – перечислил представитель краевой администрации и подчеркнул, что регион открыт для взаимодействия и предложений по развитию кинематографа.

Председатель правления АПКиТ Сергей Сельянов напомнил, что необходимо учитывать специфику кинобизнеса – это рискованное и затратное дело и особо подчеркнул, что нигде кино не существует без поддержки государства. «Если Красноярский край готов, то необходимо это учитывать, и в бюджете региона должны быть заложены существенные суммы», – пояснил продюсер.

Исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова представила проект поддержки киноотрасли в регионах «Кино России», который Ассоциация реализует совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Министерства культуры РФ.

Заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кинематографа Дмитрий Якунин рассказал о деятельности организации.

«Союз кинематографистов России (СКР) тоже включился в работу по развитию регионального кино, учредив в феврале этого года Фонд поддержки регионального кинематографа. Мы находимся в поисках новых смыслов, которые несут поддерживаемые нами проекты, новых территорий – куда приходит кино, новых лиц, которые появятся в отрасли благодаря нам, а также новых форматов, столь популярных у молодых авторов», – пояснил Дмитрий Михайлович.

Михаил Калинин, оргсекретарь Союза кинематографистов России, дополнил коллегу, уточнив, что на сегодняшний день СКР выделил два приоритетных направления – молодёжная политика и развитие регионального кино. Поддержка региональных кинематографистов в рамках ФПРК, по словам спикера, по сути, является госзаказом, неким тандемом государства и творческого сообщества, с которым у Союза кинематографистов России связаны большие планы и надежды.

Генеральный директор студии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский выразил готовность к реализации копродукционных проектов с субъектами РФ. «На территории СНГ мы создаем объединение киностудий стран ближнего зарубежья, формируем “золотую коллекцию” фильмов стран СНГ. Приглашаем на мероприятие, которое пройдет в Петербурге в августе. Для нас работа с коллегами из регионов братской России особенно важна», – подчеркнул Карачевский. Представитель Казахстана – Темирбек Аманжол, генеральный директор кинокомпании Armandastar films – рассказал о развитии киноотрасли в своей стране, а также о сотрудничестве с российскими специалистами – режиссерами, операторами-постановщиками, композиторами, студиями постпродакшна и т.д.

Генеральный продюсер группы компаний «Приор» Родион Павлючик поделился опытом производства кино в других регионах России. По его словам, компания произвела порядка 130 картин, и больше половины из них снималась именно в субъектах РФ.

«В регионы мы едем за тем, чего нет в Москве. Нас интересуют уникальные достопримечательности – электростанции, технологические объекты, горы, реки и т.д. От вас нам в первую очередь нужны люди – актеры, технический персонал, узкие специалисты – потому что перевозка съёмочной группы составляет наиболее существенную статью расходов. Творческий состав – это в среднем 10-12 человек, остальные отвечают за техническую часть», – пояснил участник дискуссии.

Инесса Юрченко, генеральный продюсер компании «Триикс Медиа», рассказала о съёмках сериала о периоде «золотой лихорадки» в Красноярском крае под рабочим названием «Красный Яр». По ее словам, это первый проект компании, в котором задействованы местные актёры.

Ирина Белова, генеральный директор «Енисей кино» рассказала о новом этапе развития кино в Красноярском крае, в частности, о работе отдела содействия организации киносъёмок и отдел кинолетописи и производства киножурнала «Енисейский меридиан», созданных на базе учреждения. Также она представила сайт кинокомиссии Красноярского края Filmcommission.ru, который появится в открытом доступе в ближайшее время.

Весь второй день Международного форума кинопроизводителей, был посвящен локейшн-туру по природным, урбанистическим и производственным локациям г. Красноярска и окрестностей. Гости побывали на территории фанпарка «Бобровый лог»; в деревне Овсянка – родине писателя Виктора Астафьева; заехали в Дивногорск и на ГЭС; прокатились на теплоходе по Красноярскому морю, где узнали много интересного не только о Бирюсинском пещерном участке, но и обо всем Красноярском крае. Завершилось путешествие посещением знаменитой лестницы на Торгашинский хребет. Красоты Восточной Сибири приятно удивили гостей, многие из которых впервые посетили эту часть России.

Центральным событием форума стал Первый Красноярский питчинг кинопроектов, который прошел при содействии Правительства Красноярского края и имел целью поддержать региональных кинематографистов и привлечь киносъёмки на территорию региона. Это и стало основным условием для участвующих проектов – съемки должны проводиться на территории Красноярского края. Было подано более 100 заявок, но лишь 10 из них попали в шорт-лист – пять проектов игрового кино и пять документального. Экспертный совет в обеих номинациях определил по одному победителю: в категории документальное кино победителем стал короткометражный проект из г. Абакана «Шалаболинская писаница», режиссёр Михаил Мерзликин, продюсер Ирик Аглиуллин, сценарист Надежда Летягина; в игровом кино лучшей была признана короткометражная работа из Москвы «Как пройти на Эверест», режиссёр Никита Суханов, продюсер Лидия Ярцева.

Каждый проект получил 500 тысяч рублей из призового фонда питчинга на дальнейшую реализацию. Специальный приз от Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России – возможность участия в «Лаборатории игрового кино и сериалов» – завоевал полнометражный игровой проект «Квартет» из Красноярска, режиссёр Михаил Серебреников. А игровая короткометражная работа под названием «1,2,3» от автора из Перми Дмитрия Огородникова получила поддержку фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм».

Также в рамках Форума состоялись: творческая встреча с продюсером, Председателем Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, главой кинокомпании СТВ Сергеем Сельяновым на тему «Российское кино сегодня»; премьера документального фильма режиссёра Ильи Кукина «И никогда не упаду…», приуроченная ко Дню памяти и скорби; мастер-классы для участников питчинга; форсайт-сессия.

Проведение мероприятия стало возможным в результате присоединения Красноярского края к проекту «Кино России». Организатор форума — КГАУК «Енисей кино» при поддержке министерства культуры Красноярского края.