Определены победители Конкурса игрового кино ФПРК и Red Pepper Film

Победителями стали 12 проектов

Определены победители Конкурса проектов игровых короткометражных фильмов, проводимого Фондом поддержки регионального кинематографа (ФПРК) в партнерстве с екатеринбургской кинокомпанией Red Pepper Film.

Список победителей:

1. «Автостопом до мечты» (ИП Мухаметьяров Дамир Наилович, реж. Михаил Калинин, драмеди, Республика Башкортостан)

2. «Алоха!» (ООО «ВЕГА ФИЛЬМ», реж. Семён Шомин, фантастическая драмеди, Республика Татарстан)

3. «Белая земля» (ООО «Сайдам Барыл», реж. Степан Бурнашев, драма, Республика Саха)

4. «Времени свет» (ООО «ОМ ПРОДАКШН», реж. Алексей Мосин, трагикомедия с элементами магического реализма, Архангельская область)

5. «Достопримечательность» (ИП Пантелеева Д.А., реж. Солтан Сунгатуллин, абсурдисткая комедия, Республика Татарстан)

6. «Как мы деда провожали» (ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН», реж. Александр Титов, драмеди, Тверская область)

7. «ЛАТТА – ЗЕМЛЯ» (ООО «ВИЖУАЛ СТОРИ», реж. Адам Дунаев, драма, Чеченская Республика)

8. «Мама просила не взрывать метеорит» (ООО «ЦЕХ», реж. Светлана Владимирова, sci-fi-драмеди, Пермский край)

9. «Онул» (ИП Давыдов Д.Л., реж. Дмитрий Давыдов, драма, Республика Саха)

10. «Побег Светлячков» (ИП Александров О.В., реж. Андрей Бородовицын, приключенческая трагикомедия, Республика Крым, Белгородская область)

11. «Сказка про сапоги» (ООО «Эпизод Продакшн», реж. Алексей Харитонов, социальная драмеди-притча, Калужская область)

12. «Снежинка № 973» (ООО «Дока», реж. Виталий Суслин, притча, Воронежская область)

Работы конкурсантов оценивали: председатель жюри, режиссер Александр Велединский, режиссер Николай Лебедев, режиссер Вера Сторожева, режиссер Элла Тухарели, киновед Всеволод Коршунов, сценарист Мария Маслова, а также сценарист и заместитель директора департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры России Светлана Фричинская.

Напомним, что всего на конкурс поступило 459 заявок от 358 студий из 57 регионов всех восьми федеральных округов. Победители получат по пять миллионов рублей на реализацию своего проекта, а также продюсерское сопровождение. Режиссер, продюсер, сценарист, глава студии Red Pepper Film Иван Соснин выступит креативным продюсером конкурсантов. Вместе со своей командой он будет помогать победителям в доработке сценариев, с подбором актеров, на съемочной площадке. ФПРК в свою очередь возьмет на себя функцию маркетингового продвижения снятых кинолент.

Фото: Мария Козлова