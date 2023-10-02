Стали известны победители конкурса ФПРК «Россия – взгляд в будущее»
Финансирование получат 10 полнометражных альманахов и 50 короткометражных проектов
Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) подвел итоги конкурса документальных проектов «Россия – взгляд в будущее», посвященных региональным трендам.
Финансирование по итогам отбора получат 10 полнометражных альманахов и 50 короткометражных проектов. Всего на участие в конкурсе этого года было подано 229 заявок из 73 регионов РФ.
Направление «Альманах»:
- ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ПАНК. ИСТОРИЯ МЕСТНОЙ СЦЕНЫ С 90-Х ГОДОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ, ООО «Джей Медиа»;
- ДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ. АРКТИКА, ООО «Арт Медиа Сервис»;
- ДОНБАСС. ПЕРЕДОВАЯ. КАЗАКИ, ООО «Краснодарская киностудия имени Николая Минервина»;
- ДРУГ ДРУГУ, ООО «Студия документального кино "Хронос"»;
- ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЮДИ, ООО «Импактфильм»;
- НЕЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ООО «Кинокомпания "Игра"»;
- ПРАВО ЖЕНЩИН НА МОРЕ, ИП Воробьева Марина Валерьевна;
- РОССИЯ – ПУТИ ВРЕМЕНИ, ООО «Эон Фильм»;
- РУССКИЙ ШПИЦБЕРГЕН, ООО «Киностудия "Азия-фильм"»;
- ТАМ, ГДЕ НАШ ДОМ: СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, ИП Квашнин Дмитрий Андреевич.
Направление «Короткометражное документальное кино»:
- «Авдарыс», ООО «Киностудия "Домбайфильм"»;
- «Антихрупкость», АНО «Агентство развития в области искусства и культуры "Полет"»;
- «Артемий. Записки несельского священника», ООО «Джей Медиа»;
- «Взгляд Пивоваровой», ИП Гаврилец Евгений Алексеевич;
- «Визионер из Артюшкино», ООО «Антенное бюро»;
- «В прятки с полярными китами», ООО «Студия Центр»;
- «Дикари», ООО «Кинокомпания Абрадокс»;
- «До ГЭС», ООО «Рекламно-информационное агентство "ТРИО"»;
- «Дом тигра», ИП Силка Александр Владимирович;
- «Дом у озера», ИП Ставинова-Васильева Анастасия Андреевна;
- «Завтра начинается сегодня», ООО «Антенное бюро»;
- «За живое», Пермское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»;
- «За поле номер один», ООО «Дельта Продакшн»;
- «Зашиверск. Между небом и землей», ИП Кривогорницын Иван Юрьевич;
- «Из кедра высеченный», ИП Ботуров Владимир Сергеевич;
- «Как совершить фундаментальное открытие», ООО «Студия "Уралфильм"»;
- «Ковры умеют говорить», ИП Рыбаков Леонид Михайлович;
- «Ковчег», АНО «Центр развития кинопроизводства»;
- «Код Чемала», ООО «Продюсерский центр "Рекламанск"»;
- «Кольца межсезонья. Байкал», ООО «ИркутскКино»;
- «Кормильцы», ООО «Регион-Студия»;
- «Мир принадлежит героям», ООО «Глоуб Медиа»;
- «Многогранник Бокурадзе», ООО «Студия "Волга-фильм"»;
- «Мосеев остров: колыбель российского флота», ООО «АрхВитражМонтаж»;
- «Мост», АНО «Культурно-просветительский "Фестивальный центр"»;
- «Нани – дети земли», ИП Мартынюк Роман Александрович;
- «Наследство», ООО «Кинотехнологии»;
- «Он сказал: "Поехали!"», ИП Шакирова Алина Рустемовна;
- «Отшельник», ГАУ РБ «Киностудия "Башкортостан" имени Амира Абдразакова»;
- «Плач Тынрына», ИП Рыбаков Леонид Михайлович;
- «Почти взрослые», ООО «Пермская синематека»;
- «Расширяя горизонты», ООО «Продюсерский центр А-Нова»;
- «Самсон», ООО «Наследие»;
- «Своя линия!», ООО «Кинохроника»;
- «Сияние Ра», Фонд поддержки кинематографии Ульяновской области;
- «С камерой за кадром», АО «Творческо-производственное объединение "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов"»;
- «Со дна вершины», ООО «Продюсерский центр Дмитрия Клепацкого»;
- «Таежный характер», ИП Воронцова Наталья Владиленовна;
- «Третий звонок», Ассоциация кинематографистов, киностудия «Новый курс»;
- «Устремленные в небо», Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов России»;
- «Федор-огнеборец», ООО «Кинокомпания "Сибирь Фильм"»;
- «Харама (жители святых мест)», ИП Давыдов Дмитрий Леонидович;
- «Хода нет!», ИП Силка Александр Владимирович;
- «Хранители традиций», ООО «Продюсерский центр "Поколение"»;
- «Цифровая перезагрузка», ООО «Медиа Групп Новый мир»;
- «Шилов кирпич», АНО «Мастерская – Музей культурно-исторического наследия "Историк 39"»;
- «Эврика!», ООО «Медиа Групп Новый мир»;
- «Я явилась не гостить», ООО «Сибирская кинолетопись»;
- «Я не Рублев», ИП Соколова Наталия Анатольевна;
- «Я рисую лошадь», ИП Тагилов Илья Вячеславович.
Заявочная кампания конкурса «Россия – взгляд в будущее» проходила в период с 20 июля по 31 августа.
Общий бюджет на производство фильмов составит 150 миллионов рублей. Половина из них будет направлена на поддержку киноальманахов хронометражем 75–90 минут, а еще 50% – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15–25 минут.
Срок реализации поддерживаемых фондом картин – до 15 сентября 2024 года.