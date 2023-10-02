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Стали известны победители конкурса ФПРК «Россия – взгляд в будущее»

Автор: БК

2 октября 2023

Финансирование получат 10 полнометражных альманахов и 50 короткометражных проектов

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) подвел итоги конкурса документальных проектов «Россия – взгляд в будущее», посвященных региональным трендам.

Финансирование по итогам отбора получат 10 полнометражных альманахов и 50 короткометражных проектов.  Всего на участие в конкурсе этого года было подано 229 заявок из 73 регионов РФ.

Направление «Альманах»:

  1. ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ПАНК. ИСТОРИЯ МЕСТНОЙ СЦЕНЫ С 90-Х ГОДОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ, ООО «Джей Медиа»;
  2. ДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ. АРКТИКА, ООО «Арт Медиа Сервис»;
  3. ДОНБАСС. ПЕРЕДОВАЯ. КАЗАКИ, ООО «Краснодарская киностудия имени Николая Минервина»;
  4. ДРУГ ДРУГУ, ООО «Студия документального кино "Хронос"»;
  5. ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЮДИ, ООО «Импактфильм»;
  6. НЕЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ООО «Кинокомпания "Игра"»;
  7. ПРАВО ЖЕНЩИН НА МОРЕ, ИП Воробьева Марина Валерьевна;
  8. РОССИЯ – ПУТИ ВРЕМЕНИ, ООО «Эон Фильм»;
  9. РУССКИЙ ШПИЦБЕРГЕН, ООО «Киностудия "Азия-фильм"»;
  10. ТАМ, ГДЕ НАШ ДОМ: СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, ИП Квашнин Дмитрий Андреевич.

 

Направление «Короткометражное документальное кино»:

  1. «Авдарыс», ООО «Киностудия "Домбайфильм"»;
  2. «Антихрупкость», АНО «Агентство развития в области искусства и культуры "Полет"»;
  3. «Артемий. Записки несельского священника», ООО «Джей Медиа»;
  4. «Взгляд Пивоваровой», ИП Гаврилец Евгений Алексеевич;
  5. «Визионер из Артюшкино», ООО «Антенное бюро»;
  6. «В прятки с полярными китами», ООО «Студия Центр»;
  7. «Дикари», ООО «Кинокомпания Абрадокс»;
  8. «До ГЭС», ООО «Рекламно-информационное агентство "ТРИО"»;
  9. «Дом тигра», ИП Силка Александр Владимирович;
  10. «Дом у озера», ИП Ставинова-Васильева Анастасия Андреевна;
  11. «Завтра начинается сегодня», ООО «Антенное бюро»;
  12. «За живое», Пермское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»;
  13. «За поле номер один», ООО «Дельта Продакшн»;
  14. «Зашиверск. Между небом и землей», ИП Кривогорницын Иван Юрьевич;
  15. «Из кедра высеченный», ИП Ботуров Владимир Сергеевич;
  16. «Как совершить фундаментальное открытие», ООО «Студия "Уралфильм"»;
  17. «Ковры умеют говорить», ИП Рыбаков Леонид Михайлович;
  18. «Ковчег», АНО «Центр развития кинопроизводства»;
  19. «Код Чемала», ООО «Продюсерский центр "Рекламанск"»;
  20. «Кольца межсезонья. Байкал», ООО «ИркутскКино»;
  21. «Кормильцы», ООО «Регион-Студия»;
  22. «Мир принадлежит героям», ООО «Глоуб Медиа»;
  23. «Многогранник Бокурадзе», ООО «Студия "Волга-фильм"»;
  24. «Мосеев остров: колыбель российского флота», ООО «АрхВитражМонтаж»;
  25. «Мост», АНО «Культурно-просветительский "Фестивальный центр"»;
  26. «Нани – дети земли», ИП Мартынюк Роман Александрович;
  27. «Наследство», ООО «Кинотехнологии»;
  28. «Он сказал: "Поехали!"», ИП Шакирова Алина Рустемовна;
  29. «Отшельник», ГАУ РБ «Киностудия "Башкортостан" имени Амира Абдразакова»;
  30. «Плач Тынрына», ИП Рыбаков Леонид Михайлович;
  31. «Почти взрослые», ООО «Пермская синематека»;
  32. «Расширяя горизонты», ООО «Продюсерский центр А-Нова»;
  33. «Самсон», ООО «Наследие»;
  34. «Своя линия!», ООО «Кинохроника»;
  35. «Сияние Ра», Фонд поддержки кинематографии Ульяновской области;
  36. «С камерой за кадром», АО «Творческо-производственное объединение "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов"»;
  37. «Со дна вершины», ООО «Продюсерский центр Дмитрия Клепацкого»;
  38. «Таежный характер», ИП Воронцова Наталья Владиленовна;
  39. «Третий звонок», Ассоциация кинематографистов, киностудия «Новый курс»;
  40. «Устремленные в небо», Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов России»;
  41. «Федор-огнеборец», ООО «Кинокомпания "Сибирь Фильм"»;
  42. «Харама (жители святых мест)», ИП Давыдов Дмитрий Леонидович;
  43. «Хода нет!», ИП Силка Александр Владимирович;
  44. «Хранители традиций», ООО «Продюсерский центр "Поколение"»;
  45. «Цифровая перезагрузка», ООО «Медиа Групп Новый мир»;
  46. «Шилов кирпич», АНО «Мастерская – Музей культурно-исторического наследия "Историк 39"»;
  47. «Эврика!», ООО «Медиа Групп Новый мир»;
  48. «Я явилась не гостить», ООО «Сибирская кинолетопись»;
  49. «Я не Рублев», ИП Соколова Наталия Анатольевна;
  50. «Я рисую лошадь», ИП Тагилов Илья Вячеславович.

 

Заявочная кампания конкурса «Россия – взгляд в будущее» проходила в период с 20 июля по 31 августа. 

Общий бюджет на производство фильмов составит 150 миллионов рублей. Половина из них будет направлена на поддержку киноальманахов хронометражем 75–90 минут, а еще 50% – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15–25 минут.

Срок реализации поддерживаемых фондом картин – до 15 сентября 2024 года. 

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