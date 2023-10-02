Стали известны победители конкурса ФПРК «Россия – взгляд в будущее»

Финансирование получат 10 полнометражных альманахов и 50 короткометражных проектов

Фонд поддержки регионального кинематографа (ФПРК) подвел итоги конкурса документальных проектов «Россия – взгляд в будущее», посвященных региональным трендам.

Финансирование по итогам отбора получат 10 полнометражных альманахов и 50 короткометражных проектов. Всего на участие в конкурсе этого года было подано 229 заявок из 73 регионов РФ.

Направление «Альманах»:

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ПАНК. ИСТОРИЯ МЕСТНОЙ СЦЕНЫ С 90-Х ГОДОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ, ООО «Джей Медиа»; ДЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ. АРКТИКА, ООО «Арт Медиа Сервис»; ДОНБАСС. ПЕРЕДОВАЯ. КАЗАКИ, ООО «Краснодарская киностудия имени Николая Минервина»; ДРУГ ДРУГУ, ООО «Студия документального кино "Хронос"»; ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЮДИ, ООО «Импактфильм»; НЕЛЮБОВЬ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ООО «Кинокомпания "Игра"»; ПРАВО ЖЕНЩИН НА МОРЕ, ИП Воробьева Марина Валерьевна; РОССИЯ – ПУТИ ВРЕМЕНИ, ООО «Эон Фильм»; РУССКИЙ ШПИЦБЕРГЕН, ООО «Киностудия "Азия-фильм"»; ТАМ, ГДЕ НАШ ДОМ: СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ, ИП Квашнин Дмитрий Андреевич.

Направление «Короткометражное документальное кино»:

«Авдарыс», ООО «Киностудия "Домбайфильм"»; «Антихрупкость», АНО «Агентство развития в области искусства и культуры "Полет"»; «Артемий. Записки несельского священника», ООО «Джей Медиа»; «Взгляд Пивоваровой», ИП Гаврилец Евгений Алексеевич; «Визионер из Артюшкино», ООО «Антенное бюро»; «В прятки с полярными китами», ООО «Студия Центр»; «Дикари», ООО «Кинокомпания Абрадокс»; «До ГЭС», ООО «Рекламно-информационное агентство "ТРИО"»; «Дом тигра», ИП Силка Александр Владимирович; «Дом у озера», ИП Ставинова-Васильева Анастасия Андреевна; «Завтра начинается сегодня», ООО «Антенное бюро»; «За живое», Пермское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации»; «За поле номер один», ООО «Дельта Продакшн»; «Зашиверск. Между небом и землей», ИП Кривогорницын Иван Юрьевич; «Из кедра высеченный», ИП Ботуров Владимир Сергеевич; «Как совершить фундаментальное открытие», ООО «Студия "Уралфильм"»; «Ковры умеют говорить», ИП Рыбаков Леонид Михайлович; «Ковчег», АНО «Центр развития кинопроизводства»; «Код Чемала», ООО «Продюсерский центр "Рекламанск"»; «Кольца межсезонья. Байкал», ООО «ИркутскКино»; «Кормильцы», ООО «Регион-Студия»; «Мир принадлежит героям», ООО «Глоуб Медиа»; «Многогранник Бокурадзе», ООО «Студия "Волга-фильм"»; «Мосеев остров: колыбель российского флота», ООО «АрхВитражМонтаж»; «Мост», АНО «Культурно-просветительский "Фестивальный центр"»; «Нани – дети земли», ИП Мартынюк Роман Александрович; «Наследство», ООО «Кинотехнологии»; «Он сказал: "Поехали!"», ИП Шакирова Алина Рустемовна; «Отшельник», ГАУ РБ «Киностудия "Башкортостан" имени Амира Абдразакова»; «Плач Тынрына», ИП Рыбаков Леонид Михайлович; «Почти взрослые», ООО «Пермская синематека»; «Расширяя горизонты», ООО «Продюсерский центр А-Нова»; «Самсон», ООО «Наследие»; «Своя линия!», ООО «Кинохроника»; «Сияние Ра», Фонд поддержки кинематографии Ульяновской области; «С камерой за кадром», АО «Творческо-производственное объединение "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов"»; «Со дна вершины», ООО «Продюсерский центр Дмитрия Клепацкого»; «Таежный характер», ИП Воронцова Наталья Владиленовна; «Третий звонок», Ассоциация кинематографистов, киностудия «Новый курс»; «Устремленные в небо», Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз кинематографистов России»; «Федор-огнеборец», ООО «Кинокомпания "Сибирь Фильм"»; «Харама (жители святых мест)», ИП Давыдов Дмитрий Леонидович; «Хода нет!», ИП Силка Александр Владимирович; «Хранители традиций», ООО «Продюсерский центр "Поколение"»; «Цифровая перезагрузка», ООО «Медиа Групп Новый мир»; «Шилов кирпич», АНО «Мастерская – Музей культурно-исторического наследия "Историк 39"»; «Эврика!», ООО «Медиа Групп Новый мир»; «Я явилась не гостить», ООО «Сибирская кинолетопись»; «Я не Рублев», ИП Соколова Наталия Анатольевна; «Я рисую лошадь», ИП Тагилов Илья Вячеславович.

Заявочная кампания конкурса «Россия – взгляд в будущее» проходила в период с 20 июля по 31 августа.

Общий бюджет на производство фильмов составит 150 миллионов рублей. Половина из них будет направлена на поддержку киноальманахов хронометражем 75–90 минут, а еще 50% – на создание отдельных короткометражных документальных фильмов продолжительностью 15–25 минут.

Срок реализации поддерживаемых фондом картин – до 15 сентября 2024 года.