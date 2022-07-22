Джаник Файзиев решил покинуть пост генпродюсера видеосервиса

Гавриил Гордеев назначен продюсером по оригинальному контенту Okko, сообщает пресс-служба видеосервиса. На этой позиции он будет продюсировать оригинальные российские проекты. Ранее Гордеев занимал пост советника генерального директора.

Кроме того, на должность заместителя генерального директора назначена. Эльвира Дмитриевская, ранее работавшая в качестве директора по контенту Okko. На новой должности Дмитриевская будет отвечать за контентную стратегию видеосервиса и закупки контента.

Джаник Файзиев, занимавший должность генерального продюсера Okko, принял решение покинуть компанию, чтобы заняться продюсированием собственных фильмов и сериалов. Все ранее запущенные Джаником Файзиевым проекты будут представлены в Okko. Онлайн-кинотеатр также рассчитывает демонстрировать новый контент, созданный Файзиевым в качестве независимого продюсера.

Гавриил Гордеев является продюсером фильма БАТЯ, а также таких телепроектов как «Прожарка», «Деньги или позор» и «Солдатки». С 2021 года является членом совета директоров Русской Медиагруппы. С 2019 по 2020 гг. выступал в качестве креативного директора телеканалов ТНТ, Матч ТВ, ГПМ-РТВ, с 2016 по 2020 гг. был директором канала ТНТ4.