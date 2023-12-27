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«Газпром-Медиа Холдинг» подвел итоги 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

27 декабря 2023

Количество платящих подписчиков Premier выросло на 33% по сравнению с прошлым годом

«Газпром-Медиа Холдинг» подвел итоги работы в области телесмотрения, дистрибуции контента и развития цифровых сервисов за 2023 год.

Медиагигант продолжает лидировать по доле телевизионной аудитории 14-44 лет, которая в уходящем году составила 24,8% (по данным Mediascope, 1 января-19 декабря). Отмечается, что лидерство обеспечивается благодаря производству собственного контента, востребованного у зрителей и рекламодателей.

Компания холдинга «Централ Партнершип» в 2023 году выпустила в прокат 35 картин, 23 из которых оказались отечественными – среди них был и ЧЕБУРАШКА Дмитрия Дьяченко, ставший самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката. В общей сложности эти проекты посмотрело более 45 млн зрителей.

Количество платящих подписчиков онлайн-кинотеатра Premier по сравнению с 2022-м выросло на 33%, достигнув 4,8 млн пользователей. Всего в 2023 году сервис выпустил 65 оригинальных проектов. Ожидается, что в наступающем году Premier сфокусируется на повышении лояльности подписчиков и росте времени, проводимом на видеосервисе.

Ежедневная аудитория RUTUBE превысила 5 млн человек, а в целом за год сервисом воспользовались 81 млн человек. Отмечается, что на конец декабря среднемесячный охват аудитории достиг 41,7 млн. В 2023 году видеохостинг произвел более 70 оригинальных проектов.

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