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Врачи стали самыми популярными героями для современных фильмов и сериалов

Автор: БК

13 декабря 2024

В топ-5 также вошли полицейские и военные

«Газпром-Медиа Холдинг» и Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» провели исследование среди молодежи по всей России о том, про героев каких профессий они хотели бы увидеть новые фильмы и сериалы.

Согласно ему, лидерами оказались врачи – как наиболее интересных персонажей их выделили 28% респондентов. В топ-5 также вошли полицейские (20%), военные, спасатели и учителя (по 19% каждая из профессий).

Помимо этого, больше половины опрошенных (53%) заявили, что им неважно, какого возраста герой в фильмах и сериалах.

Если говорить о жанрах, то наиболее популярным среди них оказались комедии – их выбрали 58% респондентов. Интерес аудитории также наблюдается и в отношении фэнтези, детективов, семейных, исторических картин и других.

Во всероссийском исследовании приняли участие порядка 2 тыс человек. Больше половины из них (69%) – в возрасте до 20 лет, остальные – от 21 года до 35 лет.

Фото: кадр из документального сериала «Врачи»

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