На гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского составили протокол об «ЛГБТ-пропаганде» среди детей

Дело связано с неверной маркировкой фильмов

На генерального директора «Яндекса» Артема Савиновского составили протокол об «ЛГБТ-пропаганде» среди детей

Административное дело зарегистрировал судебный участок мирового судьи №101 в центре Москвы. Дата рассмотрения еще не назначена. Как сообщают СМИ, судебный участок мирового судьи № 101 Центрального административного округа Москвы зарегистрировал протокол сегодня, 5 июля. Дата заседания пока не назначена.

Савиновскому грозит штраф до 400 тыс. рублей.

«Речь идет о вчерашнем штрафе Кинопоиска о демонстрации ЛГБТ-отношений и неправильной маркировке фильмов», — сообщили в пресс-службе «Кинопоиска». Причиной для возбуждения дела стала неправильная отметка в фильмах ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС, ЖАДНОСТЬ, АНГЛИЙСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК и ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ.

Ранее с БК связались представители сервиса, сообщившие следующее: «Мы планируем обжаловать решение суда, так как закон и нормативные акты в текущем виде не дают достаточных объективных критериев для определения демонстрации (запрещенного контента — БК).

По данным фильмам мы заменили возрастную маркировку на 18+, как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений.

Мы надеемся, что текущая практика штрафов в отношении онлайн-кинотеатров будет пересмотрена в сторону предупреждений, а штрафы будут применяться только за неисполнение требований от госорганов».

Савиновский с 2016 года руководит отделом медиасервисов, который занимается развитием «КиноПоиска», «Яндекс.Музыки» и «Яндекс.Плюса». Год назад он стал гендиректором корпорации, но сохранил за собой прежние обязанности.