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Молодые американцы хотят видеть меньше секса в кино и на телевидении

Автор: Илья Кувшинов

26 октября 2023

Также отмечается, что зумерам категорически не нравятся расовые стереотипы на экране

Новое исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе (UCLA), показало, что молодые американцы в возрасте от 10 до 24 лет хотят видеть меньше секса на экране. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

51% из 1500 опрошенных отметили, что им было бы интереснее смотреть фильмы и сериалы о платонических отношениях и дружбе, а 47,5% из них заявили, что сцены секса вообще не нужны большинству проектов.

44% считают, что в кино чрезмерно злоупотребляют романтикой. Стоит, правда, отметить, что также 44% опрошенных оказались согласны с утверждением, что они скорее предпочтут почистить туалет, чем пойти на свидание с кем-то из Интернета.

Еще более удивительным открытием стало то, что большинство опрошенных представителей поколения Z предпочитают оригинальные истории, а не адаптации, ремейки и франшизные проекты. Об этом заявили 56% участвовавших в опросе тинейджеров. Также отмечается, что зумерам категорически не нравятся расовые стереотипы на экране – особое раздражение вызывают антагонисты или персонажи с отрицательными чертами, которых играют актеры не с европейской внешностью.

Сообщается, что опрос был вдохновлен дебатами в социальных сетях на тему недавней комедии БЕЗ ОБИД – в частности, необходимостью там сцены с обнаженной Дженнифер Лоуренс.

Фото: кадр из фильма БЕЗ ОБИД

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