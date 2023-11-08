Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой» открыл прием заявок

Смотр пройдет с 20 по 24 мая 2024 года в Красноярском крае

Открыт прием заявок на III Международный фестиваль фильмов для детей и юношества «Герой», который пройдет с 20 по 24 мая 2024 года в Красноярском крае. Учредитель кинофестиваля – Министерство культуры Красноярского края, организатор – КГАУК «Енисей кино».

Конкурсная и внеконкурсная программа смотра будет представлена работами отечественных и зарубежных кинематографистов – это полнометражные, короткометражные игровые и анимационные фильмы, а также документальное кино.

Подать заявку на участие можно до 30 декабря – регистрация по ссылке.

В числе населенных пунктов, где пройдут показы и мероприятия фестиваля – города Красноярск, Норильск, Зеленогорск, Назарово и поселок Балахта. Большинство конкурсных полнометражных картин создатели представят лично.

В дни проведения смотра также запланированы мастер-классы, творческие встречи, лекции для детей и подростков и специальные мероприятия с целью ранней профориентации и медиаобразования в Красноярском крае. В рамках деловой программы пройдет круглый стол с авторитетными представителями киноотрасли.

Кинофестиваль «Герой», который ведет свою историю с 2018 года, задуман организаторами как площадка для размышления и дискуссий на тему духовно-нравственных ориентиров.

Фото: пресс-служба «Енисей кино»