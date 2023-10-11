Грета Гервиг составила программу для фестиваля Американского института кинематографии

Режиссер «Барби» выступает художественным руководителем смотра этого года

Фестиваль Американского института кинематографии (AFI) назначил Грету Гервиг приглашенным художественным руководителем смотра этого года, поручив режиссеру БАРБИ составить собственную секцию картин. Об этом сообщается на официальном сайте AFI.

В списке фильмов, которые она выбрала для показа в рамках фестиваля, – ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ Боба Фосси, АМЕРИКАНЕЦ В ПАРИЖЕ Винсента Миннелли, ЛЕСТНИЦА В НЕБО Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера, БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ПИ-ВИ Тима Бертона и НЕБО НАД БЕРЛИНОМ Вима Вендерса. Гервиг лично представит каждую из них в легендарном TCL Chinese Theatre.

«Грета Гервиг предана кино, а Американский институт кинематографии предан ей, – заявил ранее президент и глава AFI Боб Газзейл. – В 2010 году она вошла в состав жюри короткометражных фильмов нашего фестиваля, и с тех пор мы не расстаемся».

В числе предыдущих приглашенных художественных руководителей фестиваля AFI – Педро Альмодовар, Бернардо Бертолуччи, Ава Дюверней, Дэвид Линч и Аньес Варда.

37-й кинофестиваль Американского института кинематографии в этом году пройдет с 25 по 29 октября в Лос-Анджелесе.

Фото: кадр со съемок фильма БАРБИ