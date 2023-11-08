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Грета Гервиг начнет съемки «Хроник Нарнии» в следующем году

Автор: Илья Кувшинов

8 ноября 2023

Об этом рассказал глава киноподразделения Netflix Скотт Стубер

Режиссер БАРБИ Грета Гервиг совсем скоро приступит к съемкам нового проекта. По словам главы киноподразделения Netflix Скотта Стубера, постановщик займется экранизацией «Хроник Нарнии» для стримингового сервиса уже в следующем году. Об этом сообщает Collider.

Детали проекта пока держатся в секрете, однако известно, что Гервиг подписалась на съемку сразу двух картин по мотивам книг Клайва С. Льюиса. Пока нет информации, какие именно романы цикла будут экранизированы.

Netflix приобрел права на «Хроники Нарнии» в октябре 2018 года. Творческим архитектором серии, ответственным за разработку будущих фильмов и сериалов по мотивам цикла, был назначен соавтор мультфильма ТАЙНА КОКО Мэттью Олдрич.

Напомним, что в этом году Гервиг стала самой коммерчески успешной женщиной-режиссером игрового кино в мировом прокате, когда кассовые успехи БАРБИ превзошли результат супергеройской ленты КАПИТАН МАРВЕЛ.

Фото: кадр со съемок фильма ЛЕДИ БЕРД

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