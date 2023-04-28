GfK: Почти половина жителей городов в России пользуется подпиской на онлайн-кинотеатры

Лидером остается «Кинопоиск»

Международная исследовательская компания GfK опубликовала рейтинг онлайн-кинотеатров в России за первый квартал 2023 года. Компания проводит регулярные опросы среди жителей российских городов в возрасте 16-55 лет о том, подписками каких онлайн-кинотеатров они пользуются.

Крупнейший онлайн-кинотеатр на рынке «Кинопоиск» вновь увеличил отрыв от конкурентов. В начале 2023 года подписка на сервис была оформлена у 21,1% горожан, платная подписка — у 15,4%. Второе и третье места разделили между собой «Иви» и Wink. «Иви» все еще обгоняет Wink по общему количеству подписчиков (10,1% у «Иви» против 9,1% у Wink), но незначительно уступает по числу платящих подписчиков (5,8% против 6,2% соответственно).

Помимо «Кинопоиска» наиболее заметный рост как общего количества подписчиков, так и тех, кто платит за подписку, демонстрируют онлайн-кинотеатры KION и START. У KION общее количество подписчиков выросло с 5,8% до 7,9%, а число платящих — с 3,4% до 4,2%. У START общее количество подписчиков — 2,2% по сравнению с 1,6% в конце прошлого года и 1,1% против 0,8% — количество пользователей платной подписки.

В начале 2023 года аудитория подписчиков онлайн-кинотеатров выросла по сравнению с последними месяцами 2022 года: всеми видами подписки пользуется почти половина городских жителей 16-55 лет (49% по сравнению с 46% в четвертом квартале 2022), а платными подписками — треть (33% по сравнению с 31% соответственно).

Такой значимый рост пользования всеми видами подписки в течение одного квартала произошел впервые с конца 2021 года — проникновение подписок быстро растет среди жителей всех возрастов, кроме старшего поколения (от 45 лет). Если говорить о размере городов, то в первом квартале 2023 года наиболее значимо выросло число подписчиков на онлайн-кинотеатры в городах с населением более 1 000 000 человек.

В онлайн-опросе принял участие 7500 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет, проживающие в городах России, включая малые города с населением до 100 тысяч человек. Предметом исследования стали 15 онлайн-кинотеатров: «Иви, «Кинопоиск», Okko, Amediateka, Netflix, Google Play Movies & TV, Apple TV+, Premier, Wink, more.tv, START, Билайн ТВ, KION, Мегафон ТВ, Viju.