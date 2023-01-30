Число подписчиков российских онлайн-кинотеатров вернулось к уровню начала 2022 года

Такие данные по итогам четвертого квартала приводит компания GfK

Аналитическая компания GfK подвела итоги рынка онлайн-кинотеатров в России за четвертый квартал 2022 года. По данным опроса, который проходил среди 7501 жителя российских городов в возрасте 16-55 лет, к концу 2022-го число подписчиков видеосервисов увеличилось и вернулось к уровню начала года. Подписка была оформлена у 46% горожан, платная подписка — у 31%, что соответствует показателям первого квартала минувшего года.

Лидерство по общему числу подписчиков и числу платящих пользователей вновь удерживает Кинопоиск: в конце 2022 года подпиской на сервис пользовались 17,8% жителей городов 16-55 лет, 13,1% — платили за подписку.

На втором и третьем месте расположились Иви и Wink с долей подписчиков 10% и 8,3% жителей городов соответственно. При этом Иви уступает Wink по числу платящих подписчиков — 6,1% и 6,2% соответственно.

По итогам четвертого квартала Kion обошел Okko и занял четвертую строчку по числу платящих подписчиков: подписка на Okko есть у 6,2% жителей городов, платят за нее 3,2%. У Kion эти показатели составляют 5,8% и 3,4% соответственно.