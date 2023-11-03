В Женеве начинается 29-й Международный кинофестиваль

«Хозяин» Юрия Быкова будет показан в рамках внеконкурсной программы

3 ноября в Женеве стартует 29-й Международный кинофестиваль (GIFF).

В этом году смотр включает в себя четыре секции – конкурс международных полнометражных картин, конкурс международных сериалов, программу иммерсивных проектов и конвергентный конкурс, в котором участвуют работы всех трех форматов. Всего в программе будут представлены 110 проектов.

Председателем жюри международного полнометражного конкурса выступит швейцарский режиссер Стефани Шюа.

В рамках внеконкурсной программы кинофестиваля состоится мировая премьера фильма Юрия Быкова ХОЗЯИН, главные роли в котором исполнили Артем Быстров, Олег Фомин и Клавдия Коршунова.

GIFF также вручит три почетных приза – музыканту Жан-Мишель Жарру, киношколе режиссера Ладжа Ли Kourtrajmé для малообеспеченных людей и швейцарской компании Nagra за их профессиональную звукозаписывающую аппаратуру.

Церемония закрытия 29-го международного кинофестиваля состоится 12 ноября.