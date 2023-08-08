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Гильдия продюсеров России начала прием заявок на соискание своей премии

Автор: Илья Кувшинов

8 августа 2023

Церемония вручения наград состоится в декабре

Стартовал прием заявок от организаций кинематографии на соискание Премии Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России.

Отборочная комиссия будет рассматривать игровые и документальные проекты, созданные в 2022-2023 годах, имеющие прокатное удостоверение и подходящие под понятие «Национальный фильм». Отбор заявок пройдет до 11 сентября 2023 года. Стоит отметить, что заявку на соискание Премии в отношении каждой картины можно подавать только один раз.

Премия присуждается по следующим номинациям:

– «Лучший продюсер российского полнометражного игрового фильма»;

– «Лучший продюсер российского неигрового фильма»;

– «Лучший прокатчик российского кино» / «Лучшее продвижение российского кино к зрителю»;

– «За вклад в профессию».

Церемония вручения премии Гильдии пройдет в декабре. Более детальная информация доступна на сайте Союза кинематографистов России.

Фото: соцсети Союза кинематографистов России

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