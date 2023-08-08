Гильдия продюсеров России начала прием заявок на соискание своей премии
Церемония вручения наград состоится в декабре
Стартовал прием заявок от организаций кинематографии на соискание Премии Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России.
Отборочная комиссия будет рассматривать игровые и документальные проекты, созданные в 2022-2023 годах, имеющие прокатное удостоверение и подходящие под понятие «Национальный фильм». Отбор заявок пройдет до 11 сентября 2023 года. Стоит отметить, что заявку на соискание Премии в отношении каждой картины можно подавать только один раз.
Премия присуждается по следующим номинациям:
– «Лучший продюсер российского полнометражного игрового фильма»;
– «Лучший продюсер российского неигрового фильма»;
– «Лучший прокатчик российского кино» / «Лучшее продвижение российского кино к зрителю»;
– «За вклад в профессию».
Церемония вручения премии Гильдии пройдет в декабре. Более детальная информация доступна на сайте Союза кинематографистов России.
Фото: соцсети Союза кинематографистов России